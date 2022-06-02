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Haberler Galeri Savaşan Şahin F-16'ya Türkiye damgası! Seri üretime geçildi
Giriş Tarihi: 02.06.2022 16:56 Güncelleme Tarihi: 02.06.2022 16:56

Savaşan Şahin F-16'ya Türkiye damgası! Seri üretime geçildi

Türk Hava Kuvvetleri'nin hem havadan havaya hem de havadan yere önemli vurucu gücünü oluşturan Savaşan Şahin F-16 için kritik önem arz eden Özgür Projesi'nde seri üretim süreci başladı.

Savaşan Şahin F-16’ya Türkiye damgası! Seri üretime geçildi

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki F-16 uçaklarının yerli aviyoniklerle modernize edilmesine yönelik olarak yürütülen Özgür Projesi'nde seri üretim süreci başladı.

Savaşan Şahin F-16’ya Türkiye damgası! Seri üretime geçildi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şeref Can, 9. Hava ve Aviyonik Sistemleri Semineri'nde yaptığı konuşmada, bir dönem F-16 uçaklarının üretimi sırasında tasarımı tamamlanmış komponentlerin alınıp uçaklara takıldığını ve bu çalışmaların çok öğretici olduğunu söyledi.

NOT: Aviyonik, havacılıkta uçaklar, yapay uydular ve uzay araçlarının elektronik sistemleri için kullanılan terim.

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Savaşan Şahin F-16’ya Türkiye damgası! Seri üretime geçildi

Sonrasında bu süreci tamamlayan önemli modernizasyon projeleri gerçekleştirildiğini anlatan Can, Erciyes, Arı, Özgür projelerinin başlatılmasının önemine dikkati çekti.

Savaşan Şahin F-16’ya Türkiye damgası! Seri üretime geçildi

F-16 Blok 30 uçaklarının yerli sistemlerle modernizasyonuna yönelik Özgür Projesi'nde seri üretim sürecine geçildiğini bildiren Can, "Bugün geldiğimiz noktada Hürkuş'ta aviyoniklerimizi yapmışsak, Hürjet'te kendimiz yapıyorsak, Milli Muharip Uçak'ta aviyoniklerimizi savunma sanayisi şirketlerimizle yapıyorsak modernizasyon projelerinin önemi gerçekten çok büyük." dedi.

Savaşan Şahin F-16’ya Türkiye damgası! Seri üretime geçildi

Hürkuş'un Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatına hazırlanıldığını, Hürjet'te 2 prototipin üretiminin sürdüğünü bildiren Can, "Milli Muharip Uçak için motorumuz geldi. Alt sistemlerin tasarımları, üretimleri büyük ölçüde tamamlandı." diye konuştu.

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