Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: HÜRJET’e yeni özellikler geliyor

Demir, Türkiye'nin F-35'ten doğan haklarının, ortaklık için verilen miktar ve uçaklar için yapılan ödeme olmak üzere toplam 1,4 milyar doları bulduğunu belirterek, bunun yanı sıra ABD'den F-16 Blok 70 uçaklarının istenmesi söz konusu olduğunu aktardı.

F-16 Blok 70 talebinin kendi mecrasında giden bir konu olduğunu dile getiren Demir, "Bu konu bir anlamda ABD yönetimi ve Kongrenin Türkiye'ye karşı ne kadar iyi niyetli olduğunun da bir testi olacak diyebiliriz." dedi.