Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: HÜRJET’e yeni özellikler geliyor

Demir, Başkanlık ve Türk savunma sanayisinin bu konuda Türkiye'nin yeteneklerini maksimum ölçüde sahada tutmakla görevli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
HÜRJET'E YENİ KABİLİYETLER KAZANDIRILACAK
"F-16 modernizasyonunda kendi başımıza yapabileceğimiz her şeyi, bir adım ötesini de yapabilmekle ilgili kabiliyetleri sürekli daha da artırarak yürüyeceğiz. HÜRJET uçağımızın çalışması devam edecek. Sadece bir jet eğitim uçağı değil, belirli muharip kabiliyetlerin de olacağı bir uçak olması için değişiklikler yapıldı."