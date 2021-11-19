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Haberler Galeri Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: HÜRJET'e yeni özellikler geliyor
Giriş Tarihi: 19.11.2021 14:45 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 14:47

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: HÜRJET'e yeni özellikler geliyor

Türkiye'nin savunma sanayisindeki dünyaya parmak ısırtan başarılarından biri olacak HÜRJET projesi ile ilgili yeni gelişmeyi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu. Demir, "HÜRJET uçağımızın çalışması devam edecek. Sadece bir jet eğitim uçağı değil, belirli muharip kabiliyetlerin de olacağı bir uçak olması için değişiklikler yapıldı" dedi.

AA
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: HÜRJET’e yeni özellikler geliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türk savunma sanayisinin Hava Kuvvetlerinin yeteneklerini en üst seviyede tutmak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Türkiye ile ABD arasında, savunma sanayisine ilişkin bir dizi konu bulunduğunu ifade eden Demir, kendisinin de aralarında bulunduğu bazı Başkanlık personeline uygulanan CAATSA yaptırımları dolayısıyla görüşmelerin Milli Savunma Bakanlığı kanalı ile yürütüldüğünü söyledi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: HÜRJET’e yeni özellikler geliyor

Demir, Türkiye'nin F-35'ten doğan haklarının, ortaklık için verilen miktar ve uçaklar için yapılan ödeme olmak üzere toplam 1,4 milyar doları bulduğunu belirterek, bunun yanı sıra ABD'den F-16 Blok 70 uçaklarının istenmesi söz konusu olduğunu aktardı.

F-16 Blok 70 talebinin kendi mecrasında giden bir konu olduğunu dile getiren Demir, "Bu konu bir anlamda ABD yönetimi ve Kongrenin Türkiye'ye karşı ne kadar iyi niyetli olduğunun da bir testi olacak diyebiliriz." dedi.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: HÜRJET’e yeni özellikler geliyor

Demir, Başkanlık ve Türk savunma sanayisinin bu konuda Türkiye'nin yeteneklerini maksimum ölçüde sahada tutmakla görevli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

HÜRJET'E YENİ KABİLİYETLER KAZANDIRILACAK

"F-16 modernizasyonunda kendi başımıza yapabileceğimiz her şeyi, bir adım ötesini de yapabilmekle ilgili kabiliyetleri sürekli daha da artırarak yürüyeceğiz. HÜRJET uçağımızın çalışması devam edecek. Sadece bir jet eğitim uçağı değil, belirli muharip kabiliyetlerin de olacağı bir uçak olması için değişiklikler yapıldı."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: HÜRJET’e yeni özellikler geliyor

"SAFHA SAFHA DEVREYE KOYACAĞIZ"

"Milli Muharip Uçağın daha da hızlandırılarak devam etmesini söylüyoruz. F-16 ile ilgili talep yabancı askeri satışlar mekanizması çerçevesinde yürütülen bir mesele. O kendi mecrasında giderken bizim ilgi alanımız ise F-16 Modernizasyon Projesi'nin Türkiye tarafından maksimum ölçüde yapılabilmesi, diğer taraftan da kendi yerli unsurlarımızın ve projelerimizin daha da hızlandırılması."

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir duyurdu: HÜRJET’e yeni özellikler geliyor

"Kendi mecrasında giden işlemde neticeyi göreceğiz ama Türk savunma sanayisi olarak diyoruz ki Hava Kuvvetleri ihtiyacı olarak bir ihtiyaç gündeme getirildi, bu görüşülür ama diğer modernizasyon ve mevcut uçaklarımızın kabiliyetleriyle ilgili Türkiye'de oldukça yetkin unsurlar var, bunu da safha safha devreye koyacağız."

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