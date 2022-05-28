Gözler Şeker GYO halka arz talep toplama tarihi ve borsada işlem göreceği tarihe çevrildi. Şirket 1 TL nominal bedelli paylar 1,10 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Hal böyleyken binlerce yatırımcı "Şeker GYO ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Şeker GYO halka arz sonuçları için henüz bir tarih açıklaması bulunmazken sonuçların kısa sürede borsada işlem görmesi bekleniyor.