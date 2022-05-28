Giriş Tarihi: 28.05.2022 01:19
Güncelleme Tarihi: 28.05.2022
01:19
Şeker GYO ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek? Şeker GYO halka arz olduğunu duyurdu!
Şeker GYO halka arz sonuçları haftanın son günüyle beraber binlerce yatırımcının gündemindeki yerini aldı. Belirlenen tarihler aralığında talep toplama sürecini tamamlayacak olan firmadan hisse sahibi olmak isteyen vatandaşlar şirketin borsada işlem görmeye başlayacağı tarihi merakla beklerken öte yandan "Şeker GYO ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı da araştırmaya başladı. Şeker GYO halka arz sonuçlarının kısa zaman içerisinde belli olması bekleniyor. İşte hisse fiyatı, kodu ve tüm gelişmeler…