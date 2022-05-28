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Haberler Galeri Şeker GYO ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek? Şeker GYO halka arz olduğunu duyurdu!
Giriş Tarihi: 28.05.2022 01:19 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 01:19

Şeker GYO ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek? Şeker GYO halka arz olduğunu duyurdu!

Şeker GYO halka arz sonuçları haftanın son günüyle beraber binlerce yatırımcının gündemindeki yerini aldı. Belirlenen tarihler aralığında talep toplama sürecini tamamlayacak olan firmadan hisse sahibi olmak isteyen vatandaşlar şirketin borsada işlem görmeye başlayacağı tarihi merakla beklerken öte yandan "Şeker GYO ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı da araştırmaya başladı. Şeker GYO halka arz sonuçlarının kısa zaman içerisinde belli olması bekleniyor. İşte hisse fiyatı, kodu ve tüm gelişmeler…

Şeker GYO ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek? Şeker GYO halka arz olduğunu duyurdu!

Gözler Şeker GYO halka arz talep toplama tarihi ve borsada işlem göreceği tarihe çevrildi. Şirket 1 TL nominal bedelli paylar 1,10 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Hal böyleyken binlerce yatırımcı "Şeker GYO ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. Şeker GYO halka arz sonuçları için henüz bir tarih açıklaması bulunmazken sonuçların kısa sürede borsada işlem görmesi bekleniyor.

Şeker GYO ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek? Şeker GYO halka arz olduğunu duyurdu!

ŞEKER GYO HALKA ARZ AÇIKLAMASI

Şirket'imiz, 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 610.166.462 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 813.555.283 TL'ye arttırılarak ihraç edeceği toplam 203.388.821 TL nominal değerli, 203.388.821 adet payın halka arz edilmesine karar vermiş olup, bu kapsamda 15.03.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na, 16.03.2022 tarihinde Borsa İstanbul'a başvuru yapmıştır.

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Şeker GYO ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek? Şeker GYO halka arz olduğunu duyurdu!

SEGYO HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Yakında halka arz toplama süreci başlayacak olan Şeker GYO'nun halka Arz Fiyatı/Aralığı 1,10 TL'dir. Şeker GYO halka arz eşit dağıtımdır. Aracı kurum ise Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 'dir.

Şeker GYO ne zaman halka arz olacak, borsada ne zaman işlem görecek? Şeker GYO halka arz olduğunu duyurdu!

ŞEKER GYO HALKA ARZ BİLGİLERİ

Mevcut Sermaye: 610.166.462
Yeni Sermaye: 813.555.283
Sermaye Artırımı (Bedelli): 203.388.821
Sermaye Artırımı (Bedelsiz): -
Mevcut Pay Satışı: -
Ek Pay Satışı: -
Satış Fiyatı: 1,10 (1 TL nominal bedelli paylar 1,10 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.)

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