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Haberler Galeri Selin vurduğu Giresun Dereli 1 yılda böyle değişti: Devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarıldı!
Giriş Tarihi: 21.08.2021 12:57 Güncelleme Tarihi: 21.08.2021 12:57

Selin vurduğu Giresun Dereli 1 yılda böyle değişti: Devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarıldı!

Giresun'da geçen yıl 22 Ağustos'ta, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü sel afetinden en çok etkilen Dereli ilçesinde, afetin izleri silindi. Afetzedeler için ilçede yıkılan riskli yapıların yerine TOKİ bünyesinde inşa edilen 216 konut ve 72 iş yerinin yapımı da büyük oranda tamamlandı. Yaraların sarılıp, hayatın normale döndüğü ilçede, afetin yıl dönümü yaklaşırken acılar da tazelendi. Sel kayıplarının hüznünün yaşandığı ilçede halk, aradan geçen 1 yıllık zamandaki değişimden memnun kaldıklarını söyledi.

Selin vurduğu Giresun Dereli 1 yılda böyle değişti: Devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarıldı!

Giresun'da geçen yıl 22 Ağustos'ta etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Özellikle Dereli ilçesinde; dereler taştı, cadde ve sokaklar nehre döndü, park halindeki araçlar ise sele kapılarak sürüklendi.

Selin vurduğu Giresun Dereli 1 yılda böyle değişti: Devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarıldı!

5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin kaybolduğu selde; 19 bina yıkıldı, 361 yapı hasar gördü, altyapı ve üstyapı ile elektrik, su ve telefon hatları da hasar gördü.

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Selin vurduğu Giresun Dereli 1 yılda böyle değişti: Devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarıldı!

KONUTLAR YÜKSELDİ

Sel afetinin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi, kaplanan çamur, taş ve topraktan ekiplerin çalışmasıyla temizlendi. Altyapının yanı sıra hasarlı binalar da iş makineleriyle yıkıldı. Selin izleri silinip, yaraların hızla sarıldığı ilçede esnaf, iş yerlerini açarken, yaşam normale döndü.

Selin vurduğu Giresun Dereli 1 yılda böyle değişti: Devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarıldı!

Sel felaketinden en çok etkilenen ve devlet-vatandaş iş birliğiyle yaraların sarıldığı Dereli'de; afetzedeler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca hazırlanan projeyle TOKİ tarafından inşa edilen 216 konut ve 72 iş yerinin yapımı da büyük oranda tamamlandı.

Selin vurduğu Giresun Dereli 1 yılda böyle değişti: Devlet-vatandaş iş birliğiyle yaralar sarıldı!

İlçede şehir silüetiyle uyumlu, modern mimarinin yöresel mimariyle buluşacağı yeni konutlar; yatay ve az katlı inşa edilip, bölge sakinlerine güvenli yeni yaşam alanı imkanı sunacak. Konutların hak sahiplerine Eylül ayında teslim edilmesi bekleniyor.

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