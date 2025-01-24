Serbest bölgelerde 4,1 milyar dolar dış ticaret fazlası elde edildi

'İSTİHDAM 96 BİN 436 KİŞİYE ULAŞTI'

Ayrıca, orta-ileri (yüzde 47,7) ve yüksek (yüzde 8,3) teknoloji sınıflarına giren malların ihracattaki payının, 2023'teki yüzde 52,37 seviyesinden yüzde 56'ya yükseldiği belirtilerek, "2024 yılında serbest bölgelerdeki satışlar içerisinde ihracatın payı ise 2023 yılındaki yüzde 71 seviyesinden 2024'te yüzde 74'e yükselmiştir. 2024 yıl sonu itibarıyla, 524'ü yabancı olmak üzere toplam 2 bin 91 firmanın faaliyet gösterdiği serbest bölgelerimizde istihdam 96 bin 436 kişiye ulaşmıştır. Ticaret Bakanlığımıza bağlı serbest bölgelerimiz, sadece dış ticaretimize değil, yüksek teknoloji odaklı üretime ve istihdama da güç veriyor. Katma değer üreten bu bölgeler, Türkiye'yi küresel ekonomide daha güçlü bir konuma taşıyor. Serbest bölgelerimizi daha da güçlendirmek, ülkemizin kilit ihracat üsleri haline getirmek üzere çalışmalarımızı 2025 yılında da sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.