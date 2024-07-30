SGK belediyelerle masaya oturacak! 96 milyarlık borcun tahsilatında yol haritası hazır

SGK, emekli maaşlarının yanı sıra 85 milyon vatandaşın tamamının sağlık, tedavi, ilaç ve tıbbi malzeme harcamalarını karşılıyor. 2023 yılında prim geliri 1 trilyon 463 milyar olmak üzere SGK'nın toplam geliri 2 trilyon 192 milyar lira. Toplam giderleri ise 1 trilyon 408 milyar TL'si emekli aylıkları olmak üzere toplam 2 trilyon 232 milyar lira.



