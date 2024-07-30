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Haberler Galeri SGK belediyelerle masaya oturacak! 96 milyarlık borcun tahsilatında yol haritası hazır
Giriş Tarihi: 30.07.2024 06:54 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 06:56

SGK belediyelerle masaya oturacak! 96 milyarlık borcun tahsilatında yol haritası hazır

Türkiye, 1402 belediyenin borçlu olan 1307'sinin 96 milyar TL olan borcunu nasıl ödeyeceğini tartışıyor. SGK'nın ise izleyeceği yol ise mevzuatta açıkça belirtiliyor. Buna göre borçlu belediyelerle önce masaya oturulacak ve ödeme yöntemleri önerilecek. Yapılandırma ve taksitlendirme imkanı getirilecek. Belediyelerin ödemediği borçları genel bütçe vergi gelirlerinden kesilecek. Belediye şirketlerinin ödemediği borçlar ise icra yoluyla alınacak.

ÖNDER YILMAZ
SGK belediyelerle masaya oturacak! 96 milyarlık borcun tahsilatında yol haritası hazır

SGK, emekli maaşlarının yanı sıra 85 milyon vatandaşın tamamının sağlık, tedavi, ilaç ve tıbbi malzeme harcamalarını karşılıyor. 2023 yılında prim geliri 1 trilyon 463 milyar olmak üzere SGK'nın toplam geliri 2 trilyon 192 milyar lira. Toplam giderleri ise 1 trilyon 408 milyar TL'si emekli aylıkları olmak üzere toplam 2 trilyon 232 milyar lira.

SGK belediyelerle masaya oturacak! 96 milyarlık borcun tahsilatında yol haritası hazır

TAHSİLAT YÖNTEMLERİ

SGK gelir gider dengesini sağlayabilmek için 1307 belediyedeki 96 milyar TL olan prim alacaklarının tahsil etmenin yollarını arıyor. Mevzuatta açıkça belirtilen tahsilat yöntemleri SGK'nin elini güçlendirirken, belediyeleri masaya oturmaya zorluyor. Belediyelerden prim borçlarının tahsilat yöntemleri şöyle:

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SGK belediyelerle masaya oturacak! 96 milyarlık borcun tahsilatında yol haritası hazır

YÜZDE 3 GECİKME CEZASI

Ay içerisinde çalışan personelin (sigortalıların) SGK'ya bildirimleri takip eden ayın 26'sına kadar yapılıyor. Yapılan bildirimlere göre tahakkuk eden sigorta primlerinin yine çalışmanın geçtiği ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekiyor.
Belediyeler bu ödemeyi yapmazsa ilk 3 ay yüzde 3 oranında gecikme cezası, ardından gecikme faizi uygulanıyor.

SGK belediyelerle masaya oturacak! 96 milyarlık borcun tahsilatında yol haritası hazır

YAPILANDIRMA VE TAKSİTLENDİRME

Belediyeler yine ödeme yapmazlar ise bu kez masaya oturuluyor ve yapılandırma imkanları sunuluyor. Borçlarını ödemeleri için taksitlendirme imkanı getiriliyor. Tahsilat müzakereleri sürecinde belediyeler ellerindeki gayrimenkulleri teklif edebiliyor.

SGK belediyelerle masaya oturacak! 96 milyarlık borcun tahsilatında yol haritası hazır

Güncel bedelleri mevzuat çerçevesinde belirlenerek söz konusu gayrimenkuller borçlara karşılık SGK'ya devrediliyor. Okul, hastane ve cami gibi kamuya ait açık alan veya gayrimenkuller borçlara karşılık SGK tarafından alınmıyor. SGK belediyelerin işlerini yürüttükleri binalara da dokunmuyor. Bu süreçte belediyelere defalarca ödeme bildirimi gönderiliyor.

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