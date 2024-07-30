Giriş Tarihi: 30.07.2024 06:54
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024
06:56
SGK belediyelerle masaya oturacak! 96 milyarlık borcun tahsilatında yol haritası hazır
Türkiye, 1402 belediyenin borçlu olan 1307'sinin 96 milyar TL olan borcunu nasıl ödeyeceğini tartışıyor. SGK'nın ise izleyeceği yol ise mevzuatta açıkça belirtiliyor. Buna göre borçlu belediyelerle önce masaya oturulacak ve ödeme yöntemleri önerilecek. Yapılandırma ve taksitlendirme imkanı getirilecek. Belediyelerin ödemediği borçları genel bütçe vergi gelirlerinden kesilecek. Belediye şirketlerinin ödemediği borçlar ise icra yoluyla alınacak.