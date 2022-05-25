Giriş Tarihi: 25.05.2022 06:30 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 06:35

Sigaraya zam geldi mi? En son sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 25 Mayıs JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları

Sigara fiyatları zam haberleri merak edilip araştırılıyor. Yılbaşından beri sigara fiyatlarında ciddi bir değişim söz konusu. 5 ay içerisinde 8 TL'lik bir fiyat artışı 2022 sigara fiyatlarında görülüyor. Vatandaşlar da her gün internete girip arama motorlarına sigaraya zam geldi mi sorusunu yöneltiyor. Günce sigara fiyat listesine bakıldığında fiyatların değiştiğini görmek mümkün. Sigara zammı son dakika haberleri de merak ediliyor. İşte JTI, BAT ve Philip Morris marka marka sigara fiyatları güncel liste…