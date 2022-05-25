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Haberler Galeri Sigaraya zam geldi mi? En son sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 25 Mayıs JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları
Giriş Tarihi: 25.05.2022 06:30 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 06:35

Sigaraya zam geldi mi? En son sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 25 Mayıs JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları

Sigara fiyatları zam haberleri merak edilip araştırılıyor. Yılbaşından beri sigara fiyatlarında ciddi bir değişim söz konusu. 5 ay içerisinde 8 TL'lik bir fiyat artışı 2022 sigara fiyatlarında görülüyor. Vatandaşlar da her gün internete girip arama motorlarına sigaraya zam geldi mi sorusunu yöneltiyor. Günce sigara fiyat listesine bakıldığında fiyatların değiştiğini görmek mümkün. Sigara zammı son dakika haberleri de merak ediliyor. İşte JTI, BAT ve Philip Morris marka marka sigara fiyatları güncel liste…

Sigaraya zam geldi mi? En son sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 25 Mayıs JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları

Sigaraya zam geldi mi sorusu hep rağbet görmektedir. Çok fazla sigara kullanıcısının olması dolayısıyla internette sürekli güncel sigara fiyatları sorgulanıyor. Sigara fiyatları 25 Mayıs da bu bağlamda aratılmaktadır. Yeni fiyatlarla birlikte Marlboro, Chesterfield, Parliament, L&M, Winston ve diğer sigara markaları güncel fiyatları merak edilmekte. İşte yeni sigara fiyatları…

Sigaraya zam geldi mi? En son sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 25 Mayıs JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları

SİGARA ZAMMI SON DAKİKA HABERİ

Haftanın ortasında sigaraya zam geldi mi diye sabah kalkıp aratan vatandaşlar için bugün henüz bir sigara zammının olmadığını söylemek gerekiyor. İşte 25 Mayıs sigara fiyatları

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Sigaraya zam geldi mi? En son sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 25 Mayıs JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Bianca - 27,00 TL

Polo (Blue, Grey) 25,00 TL

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL

Camel: 26 TL

Sigaraya zam geldi mi? En son sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 25 Mayıs JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları

LD: 25,5 TL

Kent Blue: 24,00

Kent Slims: 27 TL

Davidoff C Line Blue - 26,00 TL

Sigaraya zam geldi mi? En son sigara zammı sonrası sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? 25 Mayıs JTI, BAT, Philip Morris sigara fiyatları

Chesterfield: 25,50 TL

Winston Slender: 26 TL

West Grey SL (Uzun) 26,00 TL

Imperial Classic Red - 26,00 TL

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