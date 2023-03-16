Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Borcu olanlar için büyük fırsat: O borçların tamamı silinecek | SGK'dan yapılandırma açıklaması
Giriş Tarihi: 16.03.2023 07:36 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 07:40

Borcu olanlar için büyük fırsat: O borçların tamamı silinecek | SGK'dan yapılandırma açıklaması

Son dakika haberler: Sigorta primi, genel sağlık sigortası başta olmak üzere borcu olan 14 milyon 600 bin kişi, 3 milyon 300 bin işletme yapılandırma hakkından yararlanabilecek. Bağ-Kur'luların yanı sıra primini kendisi ödeyenler de ödeme kolaylığından yararlanarak emekli olabilecek. Bazı alacakların yarısından vazgeçilirken, ilk taksit ve peşin ödemeler haziranda başlayacak. Part-time, kısmi süreli çalışanlar son bir yılda yatırılmayan primlerini yapılandırarak eksik günlerini tamamlayabilecek.

HAZAL ATEŞ
Borcu olanlar için büyük fırsat: O borçların tamamı silinecek | SGK’dan yapılandırma açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu yapılandırmanın avantajlarını açıkladı. Sigorta, GSS, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası, topluluk sigortası primi borçları, idari para cezası, iş kazası ve meslek hastalığından rücu edilen alacaklar, asgari işçilik değerlendirmesi sonucu tespit edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi borçları yapılandırma kapsamında bulunuyor.

Borcu olanlar için büyük fırsat: O borçların tamamı silinecek | SGK’dan yapılandırma açıklaması

PARA CEZASI VE BORÇLARDA BELİRLENEN KISIMLARIN TAMAMI SİLİNECEK

Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Son başvuru tarihi 31 Mayıs olup, peşin ödemede prim aslının ve tamamının ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek. Aralık 2022 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmeyen idari para cezasının aslının yüzde 50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme zammının tamamı silinecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Borcu olanlar için büyük fırsat: O borçların tamamı silinecek | SGK’dan yapılandırma açıklaması

GELİR TESTİNE GÖRE BELİRLENECEK

Gelir testi sonucunda hane içindeki kişi başına düşen gelir brüt asgari ücretin üçte birinin (3.336,00 TL) altında çıkanların GSS borçları silinecek. Geliri bu tutarın üzerinde olanların da anaparayı 31 Ağustos'a kadar yatırması halinde faiz, gecikme zammı alınmayacak.

Borcu olanlar için büyük fırsat: O borçların tamamı silinecek | SGK’dan yapılandırma açıklaması

GSS prim borcu olanlar ise 31 Aralık 2023 tarihine kadar şehir, devlet, üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabiliyor.

Borcu olanlar için büyük fırsat: O borçların tamamı silinecek | SGK’dan yapılandırma açıklaması

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ

İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında primini kendisi yatıranların bu ay başvurması halinde Nisan 2022'den sonraki aylara ait prim borçları da yapılandırılabilecek. Nisan ayında başvuru yapanlar ise Haziran 2022'den sonraki primleri yapılandırabilecek.

SON DAKİKA