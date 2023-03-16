Borcu olanlar için büyük fırsat: O borçların tamamı silinecek | SGK’dan yapılandırma açıklaması

PARA CEZASI VE BORÇLARDA BELİRLENEN KISIMLARIN TAMAMI SİLİNECEK

Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilik tutarları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Son başvuru tarihi 31 Mayıs olup, peşin ödemede prim aslının ve tamamının ödenmesi durumunda Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90'ı silinecek. Aralık 2022 tarihinden önce kesinleştiği halde ödenmeyen idari para cezasının aslının yüzde 50'si ile idari para cezasına uygulanan gecikme zammının tamamı silinecek.