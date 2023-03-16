Giriş Tarihi: 16.03.2023 07:36
Güncelleme Tarihi: 16.03.2023
07:40
Borcu olanlar için büyük fırsat: O borçların tamamı silinecek | SGK'dan yapılandırma açıklaması
Son dakika haberler: Sigorta primi, genel sağlık sigortası başta olmak üzere borcu olan 14 milyon 600 bin kişi, 3 milyon 300 bin işletme yapılandırma hakkından yararlanabilecek. Bağ-Kur'luların yanı sıra primini kendisi ödeyenler de ödeme kolaylığından yararlanarak emekli olabilecek. Bazı alacakların yarısından vazgeçilirken, ilk taksit ve peşin ödemeler haziranda başlayacak. Part-time, kısmi süreli çalışanlar son bir yılda yatırılmayan primlerini yapılandırarak eksik günlerini tamamlayabilecek.