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'de 8 ay önce karaya oturan gemi kaderine terk edildi

'de yaklaşık 8 ay önce karaya oturan kuru yük gemisi kaderine terkedildi.

DHA Ekonomi galerileri
Giriş Tarihi: 14.08.2019 14:10 Güncelleme Tarihi: 14.08.2019 14:11
Şile'de 8 ay önce karaya oturan gemi kaderine terk edildi

Sahilköy açıklarında 19 Aralık 2018'de Komor Adaları bandıralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi "Natalia" fırtına nedeniyle karaya oturmuştu. Can pazarını yaşandığı geminin 16 mürettebatı dev dalgalar arasından, kurulan halat sistemiyle kurtarıldı.

Şile'de 8 ay önce karaya oturan gemi kaderine terk edildi

Makine dairesi su alan gemideki kargo malzemeleri başka bir gemiye nakledildi. Tüm çalışmalara rağmen yüzdürülemeyen gemi kaderine terkedildi. Gemi 8 aydır aynı noktada bulunuyor. Geminin son hali havadan görüntülendi. Büyük bölümü su altına gömülen geminin hurda yığına döndüğü görüldü.

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Şile'de 8 ay önce karaya oturan gemi kaderine terk edildi
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Şile'de 8 ay önce karaya oturan gemi kaderine terk edildi
Şile'de 8 ay önce karaya oturan gemi kaderine terk edildi
Şile'de 8 ay önce karaya oturan gemi kaderine terk edildi
Şile'de 8 ay önce karaya oturan gemi kaderine terk edildi
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