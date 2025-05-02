Giriş Tarihi: 02.05.2025 07:53
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
07:53
Site yönetimlerinde sahte belge alarmı! "Zorunlu hale geldi" diyerek dağıtıyorlar!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, site ve tesis yönetim şirketlerinin lisanslanması için kapsamlı bir mevzuat hazırlığında. Ancak bu süreci fırsat bilen bazı gayrimenkul (emlakçı) ve site yönetim yazılımı firmaları, "Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu" diyerek piyasaya geçersiz belgeler sürmeye başladı. Henüz yasal düzenleme yürürlüğe girmemişken bu firmalar, özellikle profesyonel site yönetim şirketlerini hedef alarak belge başına binlerce liralık satış yapıyor. Oysa bu belgelerin hiçbir resmî geçerliliği yok. Bakanlık henüz ne kriterleri açıkladı ne de belge zorunluluğunu devreye aldı.