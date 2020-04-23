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Haberler Galeri Son dakika haberler | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere veriliyor? E Devlet ile 1000 TL sosyal yardımlaşma parası başvurusu sorgulama ekranı

haberler | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere veriliyor? E Devlet ile 1000 TL sosyal yardımlaşma parası başvurusu sorgulama ekranı

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 1000 TL sosyal yardımlaşma desteği başvuruları hakkında haberleri geliyor. E Devlet üzerinden gerçekleşen başvuru sürecinde, yoğun talep neticesinde T.C. kimlik numaralarına göre başvuru günleri ayrıldı. Koronavirüs günlerinde vatandaşların mağdur olmaması için devlet tarafından büyük adımlar atılıyor. Bunlardan biri de 1000 TL sosyal yardım parası desteği. Hatırlanacağı üzere, 1000 TL sosyal yardım parası ödemesi 1. fazı ödenirken 2. faz ödemelerin ise geçtiğimiz günlerde dağıtılmaya başlandığı açıklanmıştı. Bu noktada, gözler üçüncü faz ödemelere çevrilmişti. Peki, 3. faz 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere veriliyor? Sosyal yardım ödeneği başvuru formu nasıl doldurulur ve sorgulama nereden yapılır? Haberimizden, 1000 TL hakkında bilgi edinebilir, E Devlet sorgulama ekranı ile 3. faz ödemelerin başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına yönelik güncel durumu öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 23.04.2020 06:44 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 14:44
SON DAKİKA | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere veriliyor? E Devlet ile 1000 TL sosyal yardımlaşma parası başvurusu sorgulama ekranı

SON DAKİKA | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere veriliyor? E Devlet ile 1000 TL sosyal yardımlaşma parası başvurusu sorgulama ekranı

Devlet tarafından vatandaşın mağdur edilmemesi için uygulanmaya konulan 1000 TL sosyal yardımlaşma desteği ödemeleri hakkında gelişmeleri yaşanıyor. Bilindiği üzer, 1. faz ödemeler 1 ve 5 Nisan tarihleri arasında yapılmış, 2. faz ödemelerin başlandığı ise geçtiğimiz günlerde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanmıştı. Yaşanan bu durum üzerine, gözler 3. faz 1000 TL'lik sosyal yardımlaşma desteği parası ödemelerine çevrildi.

1000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, KİMLERE VERİLİYOR?

3. faz ödemeler kapsamında en çok merak edilen sorulardan birisi olarak '1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere verilecek?' öne çıkıyor. Zira, vatandaşlar bu haktan yararlanıp yararlanamayacaklarını sosyal yardımlaşma başvuru şartları ile öğrenebiliyor.

E DEVLET İLE 1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Gelen son bilgilere göre, yaşanan yoğunluk durumundan kaynaklı başvuru süreci T.C. kimlik numaraların son rakamına göre ayrıldı. İşte, E Devlet ile 3. faz 1000 TL , şartları ve sonuç sorgulama ekranı hakkındaki son dakika haberleri!

SON DAKİKA | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere veriliyor? E Devlet ile 1000 TL sosyal yardımlaşma parası başvurusu sorgulama ekranı

SON DAKİKA | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere veriliyor? E Devlet ile 1000 TL sosyal yardımlaşma parası başvurusu sorgulama ekranı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım programının 3'üncü fazı için başvuruların e-Devlet üzerinden başladığını açıkladı.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Pandemi Sosyal Destek Programı 3. Faz başvurularını e-devlet kapısı üzerinden almaya başladık. Başvuruları, https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresi üzerinden yapabilirsiniz " ifadelerine yer verdi.

E-DEVLET 1000 TL SOSYAL YARDIM DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN!

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SON DAKİKA | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere veriliyor? E Devlet ile 1000 TL sosyal yardımlaşma parası başvurusu sorgulama ekranı

SON DAKİKA | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere veriliyor? E Devlet ile 1000 TL sosyal yardımlaşma parası başvurusu sorgulama ekranı

Öte yandan, Bakan Selçuk, sosyal yardım programına, T.C. kimlik numarasının son hanesi '0' olanların pazartesi, '2' olanların salı, '4' olanların çarşamba, '6' olanların perşembe ve '8' olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtti.

0 olan vatandaşların Pazartesi,
2 olan vatandaşların Salı,
4 olan vatandaşların Çarşamba,
6 olan vatandaşların Perşembe,
8 olan vatandaşların Cuma

SON DAKİKA | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere veriliyor? E Devlet ile 1000 TL sosyal yardımlaşma parası başvurusu sorgulama ekranı

SON DAKİKA | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere veriliyor? E Devlet ile 1000 TL sosyal yardımlaşma parası başvurusu sorgulama ekranı

SOSYAL YARDIMDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

3. faz sosyal yardım alacaklar için bazı şartlar getirildi. Başvuran kişilerin hanesinde yaşayanlarda aşağıdaki şartlar varsa sosyal yardımdan yararlanamayacak.

SON DAKİKA | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere veriliyor? E Devlet ile 1000 TL sosyal yardımlaşma parası başvurusu sorgulama ekranı

SON DAKİKA | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere veriliyor? E Devlet ile 1000 TL sosyal yardımlaşma parası başvurusu sorgulama ekranı

İŞTE O ŞARTLAR

Değerlendirmeler kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Yani bir haneden sadece bir kişi başvurup 1000 lirayı alabilecek. Aynı haneden birden çok başvuru olursa sadece biri dikkate alınacak.

SON DAKİKA | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere veriliyor? E Devlet ile 1000 TL sosyal yardımlaşma parası başvurusu sorgulama ekranı

SON DAKİKA | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere veriliyor? E Devlet ile 1000 TL sosyal yardımlaşma parası başvurusu sorgulama ekranı

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.

SON DAKİKA | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere veriliyor? E Devlet ile 1000 TL sosyal yardımlaşma parası başvurusu sorgulama ekranı

SON DAKİKA | 1000 TL sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve kimlere veriliyor? E Devlet ile 1000 TL sosyal yardımlaşma parası başvurusu sorgulama ekranı

5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.

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