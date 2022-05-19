Giriş Tarihi: 19.05.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 09:16

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı belli oldu! Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Emekli zammı her yıl Ocak ve Temmuz ayında gerçekleşiyor. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken enflasyon oranları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklandı ve Temmuz emekli zammı bu oranlar ışığında netleşti. Bu noktada, en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası anketine göre, 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 38 olarak açıklandı. Peki, emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en düşük emekli zammı...