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Haberler Galeri SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı belli oldu! Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 19.05.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 09:16

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı belli oldu! Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Emekli zammı her yıl Ocak ve Temmuz ayında gerçekleşiyor. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken enflasyon oranları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklandı ve Temmuz emekli zammı bu oranlar ışığında netleşti. Bu noktada, en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Merkez Bankası anketine göre, 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 38 olarak açıklandı. Peki, emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte en düşük emekli zammı...

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı belli oldu! Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklandı. Merkez Bankası'nın Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranının belli olması ile birlikte emekli Temmuz zammı açıklanacak. Merkez Bankası anketine göre, 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 38 olarak açıklandı. Buna göre, en düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli zammı ile ilgili detaylar;

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞTİ! İŞTE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI

İşte enflasyon tahminleri doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı;

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı belli oldu! Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

6 AYLIK BEKLENEN ENFLASYON ORANI YÜZDE 38

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 38'i aşması beklenirken, bu artış geniş bir kesimi etkileyecek. 65 yaş aylığı 412 lira artışla bin 496, evde bakım yardımı 895 lira artışla 3 bin 249 lirayı bulacak.

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SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı belli oldu! Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA HABERİ | TEMMUZ ZAMMI İLE MAAŞLAR YENİDEN BELİRLENECEK

Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı belli oldu! Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; memur maaşlarındaki artış; yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek.

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı belli oldu! Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 31.21 çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs ve Haziran enflasyon tahminlerine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 38.52 olacak, memurların Temmuz zammı yüzde 38.02'ye ulaşacak.

Gelirler de şöyle değişecek:

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