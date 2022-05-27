2022 Temmuz emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Emekli maaşlarına Temmuz ayında yüzde 30 civarında bir zam yapılacak. Zam oranında belirleyici etken enflasyon oranları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklanırken, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili tahminlerde oluştu. Peki, emekli maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri;

2022 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Milyonlarca emekli heyecanla Temmuz ayında yapılacak zam miktarını bekliyor. İşte beklentilere göre hesaplanan Temmuz maaş zammı ile beraber memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları...