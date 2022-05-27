2022 Temmuz emekli zammı netleşiyor… Türkiye'de milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken enflasyon rakamları olacak. 4 aylık enflasyon oranı doğrultusunda SSK ve BAĞKUR emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 31,71 olarak belirlenirken, memur zammı ise yüzde 31,21 olacağı ortaya çıktı. Bu noktada, SSK-BAĞKUR ve memur emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte emekli zammı daha da netleşecek. Peki, En düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri;