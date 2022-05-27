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Haberler Galeri SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşti! En düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 27.05.2022 09:16 Güncelleme Tarihi: 27.05.2022 09:16

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşti! En düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 Temmuz emekli zammı netleşiyor… Türkiye'de milyonlarca emekli Temmuz ayında maaşlarına zam alacak. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken enflasyon rakamları olacak. 4 aylık enflasyon oranı doğrultusunda SSK ve BAĞKUR emeklilerine yapılacak zam oranı yüzde 31,71 olarak belirlenirken, memur zammı ise yüzde 31,21 olacağı ortaya çıktı. Bu noktada, SSK-BAĞKUR ve memur emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranının açıklanması ile birlikte emekli zammı daha da netleşecek. Peki, En düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak? İşte SSK-BAĞKUR ve memur emekli maaşı zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri;

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşti! En düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 Temmuz emekli zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Emekli maaşlarına Temmuz ayında yüzde 30 civarında bir zam yapılacak. Zam oranında belirleyici etken enflasyon oranları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklanırken, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili tahminlerde oluştu. Peki, emekli maaşlarına ne kadar, kaç TL zam yapılacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika gelişmeleri;

2022 TEMMUZ EMEKLİ ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Milyonlarca emekli heyecanla Temmuz ayında yapılacak zam miktarını bekliyor. İşte beklentilere göre hesaplanan Temmuz maaş zammı ile beraber memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları...

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşti! En düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA HABERİ: TEMMUZ ZAMMI İÇİN İPUÇLARI GELMEYE DEVAM EDİYOR! MERKEZ BANKASI PAYLAŞTI

Emekli ve memur zammı için belirleyici olması nedeniyle milyonlarca kişi enflasyon verilerine odaklandı. Merkez Bankası Mayıs ayı için Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Mayıs ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olurken, Haziran ayı için bu rakam yüzde 2,97 olarak dikkat çekti.

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SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşti! En düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HER YIL 2 KEZ ZAM ALIYOR

Türkiye'de SSK ile Bağ-Kur emeklisi maaşları her yıl Ocak ve Temmuz ayında olmak üzere; 6 aylık enflasyon rakamları kadar 2 kez zam alıyor.

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşti! En düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Memur ve memur emeklileri ise; yılda 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor.

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşti! En düşük emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

4 AYLIK ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayında 686,95 olan TÜFE endeksinin Nisan ayı ile birlikte 904,79'a çıktığı verisini paylaştı. Bu durumda 4 aylık enflasyon oranını yüzde 31,71 olarak kayıtlara geçti.

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