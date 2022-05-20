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Haberler Galeri SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşti! En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2022 23:43 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 23:43

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşti! En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli zammı 2022 ile ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken enflasyon oranları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklandı ve emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili tahmin oluştu. Merkez Bankası anketine göre, 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 38 olarak açıklandı. Peki; Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL? İşte En düşük ve en yüksek emekli zammı 2022 son dakika gelişmeleri…

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşti! En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 Temmuz emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri, vatandaşlar tarafından heyecanla bekleniyor. Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 38'i aşması beklenirken, bu artış geniş bir kesimi etkileyecek. Bu noktada yapılacak zam oranı emeklilerin gündeminde yer alıyor. Peki, Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL? İşte En düşük ve en yüksek emekli zammı 2022 son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ ZAMMI NETLEŞTİ! İŞTE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMMI

İşte enflasyon tahminleri doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı;

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşti! En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

6 AYLIK BEKLENEN ENFLASYON ORANI YÜZDE 38

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 38'i aşması beklenirken, bu artış geniş bir kesimi etkileyecek. 65 yaş aylığı 412 lira artışla bin 496, evde bakım yardımı 895 lira artışla 3 bin 249 lirayı bulacak.

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SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşti! En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

SON DAKİKA HABERİ | TEMMUZ ZAMMI İLE MAAŞLAR YENİDEN BELİRLENECEK

Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşti! En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in haberine göre; memur maaşlarındaki artış; yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek.

4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 31.21 çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs ve Haziran enflasyon tahminlerine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 38.52 olacak, memurların Temmuz zammı yüzde 38.02'ye ulaşacak.

Gelirler de şöyle değişecek:

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşti! En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 873 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 63 liraya ulaşacak.

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