Giriş Tarihi: 20.05.2022 23:43 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 23:43

SON DAKİKA: 2022 Temmuz emekli zammı netleşti! En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli zammı 2022 ile ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Emekliler, her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alıyor. Yapılacak zamlarda ise belirleyici etken enflasyon oranları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklandı ve emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili tahmin oluştu. Merkez Bankası anketine göre, 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 38 olarak açıklandı. Peki; Temmuz ayı emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL? İşte En düşük ve en yüksek emekli zammı 2022 son dakika gelişmeleri…