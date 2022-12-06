Giriş Tarihi: 06.12.2022 07:03
Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
07:03
Son dakika | 2023 maaş zammı için gözler o tarihte; En düşük memur maaşı 10 bin 500 TL
Son dakika maaş zammı haberleri: Temmuz - Kasım döneminde gerçekleşen enflasyon farkı yüzde 15.11 oldu. Dün itibarıyla en düşük memur maaşı 9.105 liradan 10.500 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 7 bin liraya yükseldi. Şimdi ise yüz binlerin gözü maaş zamlarının kesinleşeceği tarihe çevrildi. O tarih de 3 Ocak. İşte 2023 zamlarıyla ilgili kritik bilgiler