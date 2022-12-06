Son dakika memur maaşı zammı haberleri: Emekli, memur ve memur emeklisinin yılbaşında maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı netleşiyor. İlk 5 ayda gerçekleşen enflasyon farkı yüzde 15.11 oldu. TÜİK'in açıkladığı beş aylık enflasyona göre memur ve memur emeklileri enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.11, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de aralık ayı hariç yüzde 14.05 zammı garantiledi. Dün itibarıyla yüzde 15.1'lik artışla göre, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin liraya, en düşük memur maaşı da 9 bin 105 TL'den 10 bin 500 liraya çıkmış oldu.



