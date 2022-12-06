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Haberler Galeri Son dakika | 2023 maaş zammı için gözler o tarihte; En düşük memur maaşı 10 bin 500 TL
Giriş Tarihi: 06.12.2022 07:03 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 07:03

Son dakika | 2023 maaş zammı için gözler o tarihte; En düşük memur maaşı 10 bin 500 TL

Son dakika maaş zammı haberleri: Temmuz - Kasım döneminde gerçekleşen enflasyon farkı yüzde 15.11 oldu. Dün itibarıyla en düşük memur maaşı 9.105 liradan 10.500 TL'ye, en düşük memur emekli aylığı ise 7 bin liraya yükseldi. Şimdi ise yüz binlerin gözü maaş zamlarının kesinleşeceği tarihe çevrildi. O tarih de 3 Ocak. İşte 2023 zamlarıyla ilgili kritik bilgiler

HAZAL ATEŞ
Son dakika | 2023 maaş zammı için gözler o tarihte; En düşük memur maaşı 10 bin 500 TL

Son dakika memur maaşı zammı haberleri: Emekli, memur ve memur emeklisinin yılbaşında maaşlarına yansıyacak enflasyon farkı netleşiyor. İlk 5 ayda gerçekleşen enflasyon farkı yüzde 15.11 oldu. TÜİK'in açıkladığı beş aylık enflasyona göre memur ve memur emeklileri enflasyon farkıyla birlikte yüzde 15.11, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de aralık ayı hariç yüzde 14.05 zammı garantiledi. Dün itibarıyla yüzde 15.1'lik artışla göre, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liradan 7 bin liraya, en düşük memur maaşı da 9 bin 105 TL'den 10 bin 500 liraya çıkmış oldu.

Son dakika | 2023 maaş zammı için gözler o tarihte; En düşük memur maaşı 10 bin 500 TL

SON DAKİKA | 2023 MAAŞ ZAMMI 3 OCAK'TA NETLEŞECEK

Türkiye İstatistik Kurumu tüketici fiyat endeksinin kasımda yüzde 2.88 arttığını açıkladı, yıllık enflasyon da yüzde 84.39 gerçekleşti. SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları temmuz-aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak.

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Son dakika | 2023 maaş zammı için gözler o tarihte; En düşük memur maaşı 10 bin 500 TL

ARALIK ENFLASYONU KRİTİK ROL OYNAYACAK

Memur maaşları ve memur emekli aylıkları da temmuz ayında yapılan yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına göre hesaplanan enflasyon farkıyla gelecek yılın ilk yarısında uygulanacak yüzde 8 toplu sözleşme zammına göre belirlenecek. Ancak en net rakam 3 Ocak'ta açıklanacak aralık enflasyonu ile netleşecek.

Son dakika | 2023 maaş zammı için gözler o tarihte; En düşük memur maaşı 10 bin 500 TL

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında; yıllık enflasyonun yüzde 65.2 olması durumunda yüzde 16.05, yüzde 70.5 olması durumunda yüzde 19.75, yüzde 78.7 gerçekleşmesi durumunda da yüzde 25.45 zam söz konusu olacak.

Son dakika | 2023 maaş zammı için gözler o tarihte; En düşük memur maaşı 10 bin 500 TL

REFAH PAYI DA EKLENECEK

Edinilen bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı enflasyonun maaş ve aylıklarda yarattığı tahribatı gidermek için refah payı zammı için de çalışma yapıyor. Memurlara bu yılın ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla birlikte yüzde 2.5 ilave artış yapılmıştı. Refah zammının düşük aylıklara daha yüksek olmak üzere oransal artış şeklinde yapılması bekleniyor.

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