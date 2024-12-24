Giriş Tarihi: 24.12.2024 06:44
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
06:46
SON DAKİKA | 2025 asgari ücret zammında sona gelinde! İşte bu hafta açıklanacak olan asgari ücret zammında olası senaryolar
Son dakika haberi: Asgari ücret konusunda geri sayım sürüyor. İlk üç toplantısında sonuç çıkmayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının perşembe veya cuma günü yapılması bekleniyor. Asgari ücret toplantısına ilişkin gözler işveren kanadının açıklayacağı rakamda olacak. İşte asgari ücret konusunda kulislerde dolaşa olası zam senaryoları...