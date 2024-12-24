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Haberler Galeri SON DAKİKA | 2025 asgari ücret zammında sona gelinde! İşte bu hafta açıklanacak olan asgari ücret zammında olası senaryolar
Giriş Tarihi: 24.12.2024 06:44 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 06:46

SON DAKİKA | 2025 asgari ücret zammında sona gelinde! İşte bu hafta açıklanacak olan asgari ücret zammında olası senaryolar

Son dakika haberi: Asgari ücret konusunda geri sayım sürüyor. İlk üç toplantısında sonuç çıkmayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısının perşembe veya cuma günü yapılması bekleniyor. Asgari ücret toplantısına ilişkin gözler işveren kanadının açıklayacağı rakamda olacak. İşte asgari ücret konusunda kulislerde dolaşa olası zam senaryoları...

ÖNDER YILMAZ
SON DAKİKA | 2025 asgari ücret zammında sona gelinde! İşte bu hafta açıklanacak olan asgari ücret zammında olası senaryolar

Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık, ikinci toplantısını 16 Aralık ve üçüncü toplantısını ise 19 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

SON DAKİKA | 2025 asgari ücret zammında sona gelinde! İşte bu hafta açıklanacak olan asgari ücret zammında olası senaryolar

İlk toplantıda işçi ve işveren heyetleri görüşlerini komisyona bildirirken, ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı verileri ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri masaya yatırılmıştı.

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SON DAKİKA | 2025 asgari ücret zammında sona gelinde! İşte bu hafta açıklanacak olan asgari ücret zammında olası senaryolar

%74 ARTIŞ TALEBİ

19 Aralık'taki toplantıda tarafların bir rakam telafuz etmemesi üzerine Türk-İş Başkanlar Kurulu'nu toplayarak işçinin asgari ücret beklentisinin yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı olduğunu kamuoyuna açıklamıştı. İşçinin yüzde 74'ü bulan bu zam talebiyle asgari ücret 29 bin 583 TL'ye çıkıyor.

SON DAKİKA | 2025 asgari ücret zammında sona gelinde! İşte bu hafta açıklanacak olan asgari ücret zammında olası senaryolar

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, SABAH'a yaptığı açıklamada, yüzde 45 zam ve yüzde 20 refah payı talebinin altına imza atmayacaklarını belirtirken, "Artık işverenin rakamı alındıktan sonra bir karar verilecek.

SON DAKİKA | 2025 asgari ücret zammında sona gelinde! İşte bu hafta açıklanacak olan asgari ücret zammında olası senaryolar

Eğer bizim talebimizin altında bir rakam ortaya çıkarsa biz o kararın altına imza atmayacağız" diye konuştu.

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