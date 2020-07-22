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: 22 Temmuz rekor seviyede! Gram, yarım, ata ve fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Rekor yükselişte olan ile ilgili hareketliliği bugün de sürüyor. fiyatı, yaşadığı yükseliş neticesinde 410 TL'yi test etti. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik de yükseliş içerisinde. Peki, 22 Temmuz gram, yarım, ata ve fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? Altın fiyatları düşer mi yoksa daha yükselecek mi? İşte, uzman yorumları eşliğinde 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve son dakika...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 20:26 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 20:28
SON DAKİKA: 22 Temmuz Altın fiyatları rekor seviyede! Gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberleri... Canlı , piyasaların üçüncü işlem günü geride kalırken de yükselişini sürdürdü. Altının gram fiyatı, kritik seviye olan 410 TL'yi gördü. Koronavirüs salgını nedeni ile ile da son yılların zirve noktasına geldi. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün fiyatı 410 TL'yi görürken çeyrek fiyatı ise 665 lira bandında seyrediyor. Ata altın fiyatı ise 2.734,00 TL'den işlem görüyor.

22 TEMMUZ UZMAN YORUMLARI: ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Durum böyle olunca, 'Gram, ata ve çeyrek bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Temmuz sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 22 Temmuz 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: 22 Temmuz Altın fiyatları rekor seviyede! Gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

  • Alış: 2.736,80
  • Satış: 2.749,00

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.718,00
  • Satış: 2.759,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: 22 Temmuz Altın fiyatları rekor seviyede! Gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

  • Alış: 409,16
  • Satış: 409,26

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: 22 Temmuz Altın fiyatları rekor seviyede! Gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.328,30
  • Satış: 1.344,50

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: 22 Temmuz Altın fiyatları rekor seviyede! Gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 666,20
  • Satış: 673,00

TAM ALTIN

  • Alış: 2.623,86
  • Satış: 2.674,73

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: 22 Temmuz Altın fiyatları rekor seviyede! Gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Koronavirüs pandemi süreci en çok altın fiyatlarına yarıyor. Özellikle dünyanın büyük ekonomilerinden ABD'de artan vaka sayısı risk sevmeyen riskten kaçan yatırımcıyı güvenli liman etiketine sahip altına yönlendirmeye devam ediyor.

SON DÖNEMDE DOLAR KURU ALTIN ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ YİTİRDİ

Dolar kurunun 6,83-6,86 civarında dar bantta sıkışarak altında şu an için belirleyici özelliğini yitirmesi gözleri ons tarafına çevirdi. Altının onsunda 1866 dolar ile son 9 yılın yüksek seviyesi görülürken, fiyatı ise ons tarafından gelen destekle yeni tarihi zirvesini bir kez daha yeniledi. Gram altın hafta başından beri tarihi zirvesini yeniliyor.

410 LİRAYI GÖRDÜ

Gram altın 410,3 lirayı test ederek yeni tarihi zirvesini gördü. Kredi faizlerinin düştüğü piyasada bol paranın olduğu şu dönemde, özellikle alternatif yatırım araçlarının getirilerinden mevduat faizinin düşmesi altın talebini artırarak fiyatlarda yukarı yönlü hareketlere sebebiyet veriyor.

SON DAKİKA: 22 Temmuz Altın fiyatları rekor seviyede! Gram, yarım, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

  • Güvenli liman etiketine sahip altın, doların küresel düzeyde değer kaybetmesiyle ons tarafından destekleniyor.
  • Merkez bankalarının genişleyici adımları bol likidite yaratmayı sürdürüyor ve bu durumun devam edeceği beklentisi altına yarıyor.
  • Artan likiditenin bir kısmı da borsalara kayıyor. Küresel düzeyde hisse senedi piyasaları özellikle teknoloji şirketleri önderliğinde rekorlara imza attı.
  • Koronavirüs vaka sayılarındaki artış (Özellikle ABD'de) güvenli liman talebini artırıyor.
  • Düşük faiz yatırımcıya enflasyonun altında negatif reel getiri sağlıyor. Bu durum risk sevmeyen yatırımcıyı altına yönlendiriyor.
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