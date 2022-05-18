Giriş Tarihi: 18.05.2022 07:23
Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
07:23
Son dakika | 3 önemli destek ve ödeme paketi; Faturada 6 aylık ödeme esnekliği
Son dakika haberler: Ekonomide önemli bir destek paketi daha hazırlanıyor. Yeni çalışmaya göre indirimli, ertelemeli ve maliyet girdilerinin dikkate alındığı bir fatura ödeme sistemi söz konusu olacak. Üreticinin elektrik bedelini hasattan sonra ödemesi için faturanın 6 ayda bir alınması planlanıyor. Sulamada kullanılan elektriğe indirim ve temel girdilere daha yüksek destek verilmesi gündemde. İşte yeni destek ve ödeme paketiyle ilgili son dakika gelişmeleri.