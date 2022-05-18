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Haberler Galeri Son dakika | 3 önemli destek ve ödeme paketi; Faturada 6 aylık ödeme esnekliği
Giriş Tarihi: 18.05.2022 07:23 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 07:23

Son dakika | 3 önemli destek ve ödeme paketi; Faturada 6 aylık ödeme esnekliği

Son dakika haberler: Ekonomide önemli bir destek paketi daha hazırlanıyor. Yeni çalışmaya göre indirimli, ertelemeli ve maliyet girdilerinin dikkate alındığı bir fatura ödeme sistemi söz konusu olacak. Üreticinin elektrik bedelini hasattan sonra ödemesi için faturanın 6 ayda bir alınması planlanıyor. Sulamada kullanılan elektriğe indirim ve temel girdilere daha yüksek destek verilmesi gündemde. İşte yeni destek ve ödeme paketiyle ilgili son dakika gelişmeleri.

ZÜBEYDE YALÇIN
Son dakika | 3 önemli destek ve ödeme paketi; Faturada 6 aylık ödeme esnekliği

Son dakika haberler: Pandemi, Ukrayna-Rusya Savaşı ve iklim değişiklikleri nedeniyle tarımda yaşanan sıkıntılar tüm dünyayı etkisi altına alırken, Türkiye bu yöndeki olumsuz gelişmeleri ortadan kaldırmak için art arda adımlar atıyor. Tarım sektörünün sorunlarının hızla çözülerek üretimin artırılmasına ilişkin yapılan çalışmalara hız verilirken, çiftçilerin elektrik faturalarının hafifletilmesi ve rahatça ödenebilmesine ilişkin üç önemli çalışma yapılıyor.

Son dakika | 3 önemli destek ve ödeme paketi; Faturada 6 aylık ödeme esnekliği

Edinilen son dakika bilgisine göre Tarım sektörünün sorunlarının çözülmesi için üç konu gündeme geldi. Bu konular ve yapılan çalışmalar şöyle:

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Son dakika | 3 önemli destek ve ödeme paketi; Faturada 6 aylık ödeme esnekliği
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Son dakika | 3 önemli destek ve ödeme paketi; Faturada 6 aylık ödeme esnekliği

HASATTAN SONRA ÖDEME: Tarım sektörü ve AK Parti tabanının son dönemdeki en önemli taleplerinden biri çiftçilerin elektrik borçları ile ilgili oldu. Tarımla uğraşanların elektrik bedellerinin hasattan sonra ödenmesi yönündeki talepler üzerine çalışma başlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın organizatörlüğünde elektrik dağıtım şirketleri ile görüşmeler yapıldı.

Son dakika | 3 önemli destek ve ödeme paketi; Faturada 6 aylık ödeme esnekliği

Bu kapsamda elektrik bedellerinin her ay yerine 6 aylık periyotlarla alınması gündeme geldi. Dağıtım şirketlerinin bu durumda, belli bir oranda düşük faiz uygulaması taleplerinin olduğu da belirtiliyor.

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