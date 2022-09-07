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Haberler Galeri Son dakika | 30 milyarlık borç siliniyor; Peki kimlerin hangi borçları silinecek? İşte icra düzenlemesinin detayları
Giriş Tarihi: 07.09.2022 06:49 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 06:49

Son dakika | 30 milyarlık borç siliniyor; Peki kimlerin hangi borçları silinecek? İşte icra düzenlemesinin detayları

Son dakika haberler: Devlet vatandaşın 30 milyar TL'lik borcunun silinmesini temin edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ve Ekimde Meclis'e gelmesi planlanan yeni düzenleme ile icra takibine konu 10 milyon dosya temizlenecek. 5.5 milyon vatandaş 30 milyar liraya yakın borç yükünden kurtulacak. İşte borçların silinmesi kararına ilişkin ayrıntılar

MERVE BİLKAY
Son dakika | 30 milyarlık borç siliniyor; Peki kimlerin hangi borçları silinecek? İşte icra düzenlemesinin detayları

Son dakika ekonomi haberleri: Dar gelirli vatandaşların küresel krizin yansımaları olan enerji fiyatlarındaki artıştan olumsuz etkilenmemesi için faturaların yüzde 80'ini sübvanse eden hükümet, yeni icra düzenlemesi ile 10 milyona yakın icra dosyasının da temizlenmesini sağlayacak.

Peki kimlerin hangi borçları silinecek? İşte icra borçları başta olmak üzere gerçekleştirilecek olan ve özellikle dar gelirli vatandaşın elini rahatlatacak borç silme düzenlemesinin ayrıntıları..

Son dakika | 30 milyarlık borç siliniyor; Peki kimlerin hangi borçları silinecek? İşte icra düzenlemesinin detayları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında dile getirdiği dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulmasına dönük düzenleme kısa süre içinde hayata geçirilecek. Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ardından Genel Kurulun ilk gündem maddelerinden olacak yasa teklifi ile 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan yaklaşık 10 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.

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Son dakika | 30 milyarlık borç siliniyor; Peki kimlerin hangi borçları silinecek? İşte icra düzenlemesinin detayları

İKİ AŞAMALI DESTEK PLANI

Destek paketi iki aşamalı olacak. Çalışmaya göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacaklar gider gösterilerek vergiden düşürülebilecek ve böylece tasfiyeleri sağlanacak. Düzenlemenin kapsamında, gerçek kişilerin varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlara olan borçları bulunacak. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak.

Son dakika | 30 milyarlık borç siliniyor; Peki kimlerin hangi borçları silinecek? İşte icra düzenlemesinin detayları

Paket kapsamında temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğalgaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar yer alıyor.

Son dakika | 30 milyarlık borç siliniyor; Peki kimlerin hangi borçları silinecek? İşte icra düzenlemesinin detayları

Ailelerin birden fazla icra dosyası kapsam dahilinde olabilecek. Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek.

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