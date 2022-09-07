Giriş Tarihi: 07.09.2022 06:49
Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
06:49
Son dakika | 30 milyarlık borç siliniyor; Peki kimlerin hangi borçları silinecek? İşte icra düzenlemesinin detayları
Son dakika haberler: Devlet vatandaşın 30 milyar TL'lik borcunun silinmesini temin edecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ve Ekimde Meclis'e gelmesi planlanan yeni düzenleme ile icra takibine konu 10 milyon dosya temizlenecek. 5.5 milyon vatandaş 30 milyar liraya yakın borç yükünden kurtulacak. İşte borçların silinmesi kararına ilişkin ayrıntılar