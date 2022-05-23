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Haberler Galeri SON DAKİKA! 3600 ek gösterge düzenlemesi ile milyonlara zam geliyor: İşte meslek meslek emekli maaşı ve ikramiye hesabı
Giriş Tarihi: 23.05.2022 13:39 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 14:01

SON DAKİKA! 3600 ek gösterge düzenlemesi ile milyonlara zam geliyor: İşte meslek meslek emekli maaşı ve ikramiye hesabı

Son dakika haberi: 3600 ek gösterge için bir yandan çalışmalar sürerken, diğer yandan da düzenlemeye ilişkin detaylar milyonlarca memur tarafından merak ediliyor. Ek gösterge düzenlemesi ile emekli maaşı ve emekli ikramiyeleri büyük oranda artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek göstergede çalışmanın bu ay sonu tamamlanacağını ve kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmişti. Peki kimin ek göstergesi ne kadar artacak? Yeni emekli aylığı ve ikramiyeleri ne kadar olacak? SABAH Memurlar, ünvan ünvan ve meslek meslek açıklıyor!

FARUK ERDEM
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge düzenlemesi ile milyonlara zam geliyor: İşte meslek meslek emekli maaşı ve ikramiye hesabı

Son dakika haberi... 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi. Emekli ikramiyesi ve maaşı için önemli artışlara neden olacak ek gösterge taslağı ve metninin hazırlanıp bu ay içerisinde Meclis'e verilmesi bekleniyor. SABAH Memurlar, kamuoyunun merakla beklediği maaş ve ikramiye artışlarına ilişkin, öğretmen, hemşire, din görevlisi, polis, il müdürü, avukat, kariyer uzmanları başta olmak üzere diğer meslek grupları için düzenleme ve düzenleme sonrası artışları hesapladı! İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA! 3600 ek gösterge düzenlemesi ile milyonlara zam geliyor: İşte meslek meslek emekli maaşı ve ikramiye hesabı

EK GÖSTERGE İLE NELER DEĞİŞECEK?

Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak. Genel Müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak. Yardımcı Hizmetler Sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.

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SON DAKİKA! 3600 ek gösterge düzenlemesi ile milyonlara zam geliyor: İşte meslek meslek emekli maaşı ve ikramiye hesabı

KADEMELİ GEÇİŞ

Ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor. Hem ek gösterge rakamlarında hem de emekliliğe yansıtma oranlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge konusundaki ortaya çıkardığı rakam oranları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu.

SON DAKİKA! 3600 ek gösterge düzenlemesi ile milyonlara zam geliyor: İşte meslek meslek emekli maaşı ve ikramiye hesabı

Şimdi gözler Bakan Vedat Bilgin ile Memur-sen arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. MemurSen de ek gösterge sorununun bitmesi için olağanüstü çalışma yapıyor. Yapılan çalışmalarda; kadro unvanı, görevin önemi, sorumluluk düzeyi ve hiyerarşik yapıyı dikkate alarak ek gösterge konusunun kamu personelinin geneline yönelik bütüncül bir çalışma içerisinde ele alınıp değerlendirilmeye çalışıldı.

SON DAKİKA! 3600 ek gösterge düzenlemesi ile milyonlara zam geliyor: İşte meslek meslek emekli maaşı ve ikramiye hesabı

EMEKLİ MAAŞ VE İKRAMİYELERİNDE ARTIŞ

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesi. Memurların aylık ve emekli aylığına dahil ödeme unsurlarından olan ek gösterge aylığı, ek gösterge rakamı ile memur katsayısının çarpımı sonucu bulunuyor

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