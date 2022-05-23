Giriş Tarihi: 23.05.2022 13:39
Güncelleme Tarihi: 23.05.2022
14:01
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge düzenlemesi ile milyonlara zam geliyor: İşte meslek meslek emekli maaşı ve ikramiye hesabı
Son dakika haberi: 3600 ek gösterge için bir yandan çalışmalar sürerken, diğer yandan da düzenlemeye ilişkin detaylar milyonlarca memur tarafından merak ediliyor. Ek gösterge düzenlemesi ile emekli maaşı ve emekli ikramiyeleri büyük oranda artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ek göstergede çalışmanın bu ay sonu tamamlanacağını ve kamuoyu ile paylaşılacağını belirtmişti. Peki kimin ek göstergesi ne kadar artacak? Yeni emekli aylığı ve ikramiyeleri ne kadar olacak? SABAH Memurlar, ünvan ünvan ve meslek meslek açıklıyor!