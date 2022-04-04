Giriş Tarihi: 04.04.2022 07:31
Güncelleme Tarihi: 04.04.2022
08:32
Son dakika | 3600 ek gösterge, maaş ve ikramiyelerde düzenleme hazır! Başkan Erdoğan'a sunulacak
3600 ek gösterge, maaş ve ikramiyelerde son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesine ilişkin kapsam ve maliyetine göre üç farklı senaryo çalıştı. Buna göre 3600 ek gösterge için üç farklı senaryo oluştu. Statü, ücret ve emekli ikramiyesi hesabı yapıldı. Ek gösterge paketi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve emekli ikramiyesinde artış 40 bin lirayı geçecek. İşte 3600 ek gösterge düzenlemesinde son dakika detayları