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Haberler Galeri Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL devlet destekli kredisi başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları sorgulama

Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL devlet destekli kredisi başvuru nasıl yapılır? , ve başvuru sonuçları sorgulama

Son dakika haberleri... Bireysel başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler ve sonuçları ne zaman açıklanacak? Kamu bankaları tarafından sağlanan ilgili kredi desteğine başvuru yapmak isteyenler, bu sorularının yanıtını merak ediyor. Dünyada ve ülkemizde etkilerini yoğun olarak hissettiren koronavirüs, ekonomi alanında pek çok sorunu beraberinde getirdi. Bu doğrultuda, , ve , vatandaşların maddi açıdan yaşadıkları sıkıntılara gidermek adına 0.49 faiz oranı 36 ay vade ile 10 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlıyor. Başvuru sonuçları neticesinde, talebi olumlu olarak değerlendirilen kişilere 10 bin TL, 7.500 TL ve 5.000 TL devlet destekli kredi veriliyor. Devlet destekli bu kredinin geri ödemesi ise 6 ay sonra ertelemeli olarak başlıyor. Henüz başvurularını gerçekleştirmeyenler, bankaların ilgili destek kredisi sayfaları aracılığıyla başvurularını yapabilir. Peki, 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Kredi Desteği başvurusu nasıl yapılır, sonuçları ne zaman açıklanacak ve başvuru sorgulama nereden yapılır? İşte, son dakika bilgileri!

Giriş Tarihi: 30.04.2020 08:22 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 08:23
Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL devlet destekli kredisi başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları sorgulama

Son dakika haberi: Kamu bankaları olan , ve tarafından koronavirüsten etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla yürütülen Bireysel ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Hem başvuru sürecini tamamlayıp ilgili banka tarafından kendisine SMS aracılığıyla sonuç bildirilmesini bekleyen hem de yeni başvuru yapacaklar konuyla ilgili güncel gelişmeleri öğrenmeye çalışıyor. Bu noktada, başvuru sürecine ilişkin detaylar için "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru nasıl yapılır, şartları neler ve sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularına cevap aranıyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank aracılığıyla 6 ay geri ödemesiz ertelemeli 10 bin TL kredi başvurusunu gerçekleştiren kişiler ise SMS ile sonuç bildirimi bekliyor.

6 AY GERİ ÖDEMESİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE ŞARTLARI NELER?

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından verilen 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği kredi başvuru şartları açıklandı. İhtiyaç kredisinden aylık hane halkı geliri 5 bin lira ve altında olan ücretliler, asgari ücretliler, emekliler, serbest meslek mensupları ve diğer vatandaşlar yararlanacak.

10 BİN TL BİREYSEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA

Haberimizden, 6 ay geri ödemesiz Bireysel Temel İhtiyaç Desteği sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilir, 'Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank 10 bin TL bireysel destek kredi başvurusu nasıl, nereden yapılır ve başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorularının yanıtını hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL devlet destekli kredisi başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları sorgulama

Mevcut kredi kuralları uygulanmayacak, ödeme gücü kontrolü yapılmayacak. Salgın nedeniyle para kazanamayan simitçi, toplu taşıma çalışanı gibi şu anda işi olmayanlar da yararlanacak.

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Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL devlet destekli kredisi başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları sorgulama

ŞUBELERE TEBLİĞ EDİLDİ

Kamu bankalarının şubelere gönderdiği yazıda paketin kapsamı "alt gelir grubunda yer alan kesimlerin gıda harcamaları, kira, elektrik, doğalgaz fatura gibi ödemelerinin finansmanın karşılanmasına yönelik oluşturulmuştur" diye ifade edildi.

Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL devlet destekli kredisi başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları sorgulama

Kredinin amacının, salgından doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen müşterilerin temel ihtiyaçlarının finansmanın uygun şartlarda sağlanması olduğunun altı çizildi.

Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL devlet destekli kredisi başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları sorgulama

FAİZİ % 0.49 OLACAK

Tüketici kredisi kapsamında 6 ay ödemesiz verilecek kredi için 1-36 aylık dönemde yüzde 0.49 gibi çok düşük bir faiz işletilecek. Kredi tahsis ücreti binde 5 olarak belirlenirken, 5 bin lira, 7 bin 500 lira ve 10 bin lira tutarlarında talep edilebilecek.

Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL devlet destekli kredisi başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları sorgulama

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Kredi başvuruları öncelikle internet şube ve mobil şubeden, müşterinin internet şube veya mobil üyelikleri bulunmuyorsa şubelerden de yapılabilecek. Banka yetkilileri, salgın riski nedeniyle zorunlu olmadıkça şubeye gelinmemesi gerektiğini belirtiyorlar.

VAKIFBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HALKBANK DESTEK KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberi: 6 ay geri ödemesiz 10 bin TL devlet destekli kredisi başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvuru sonuçları sorgulama

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

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