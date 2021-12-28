SON DAKİKA: AGİ asgari ücretin üzerindeki maaşlar içinde kalktı mı? İşte merak edilen 10 sorunun yanıtı...

SON DAKİKA HABERİ: Asgari ücret 2022, Aralık ayının ortasında işçi ve işveren tarafının uzlaşması ile belli oldu. Hükümetin büyük destek sağlayarak asgari ücretten vergileri kaldırması ile 50,4'lük artışa gidildi. Böylece asgari ücret 4 bin 253 TL oldu. Bu rakam son 50 yılın en büyük artışı olarak kayıtlara geçti. Daha sonra alınan bir yeni karar ile tüm maaşların asgari ücretin brütüne denk gelen 5004 TL'sinden vergi alınmaması kararlaştırıldı. Bu durum sonrası AGİ'nin kalkması gündeme geldi. Asgari ücretin üzerinde maaş alanlar ne kadar AGİ alacaklarını merak ediyor. Burada damga vergisinin uygulanacağı rakam hesaplamada büyük önem taşıyor. İşte merak edilen soruların yanıtları...