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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın psikolojik desteğini kırdı! ABD'den sert rüzgar: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 9 Haziran ne kadar?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 10:15

SON DAKİKA: Altın psikolojik desteğini kırdı! ABD'den sert rüzgar: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 9 Haziran ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları cuma günü ABD'de gelen veriyle sert düştü. Ons altın 2300 dolar psikolojik desteğini kırdı. Buradan esen ters rüzgarla altın gram fiyatı 2400 TL'nin altına geriledi. Piyasadaki hızlı düşüş sonrası 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını ne kadar' sorusu en çok merak edilenler arasına girdi. İşte fiyatlamalarda öne çıkanlar ve 9 Haziran 2024 canlı altın rakamları...

SON DAKİKA: Altın psikolojik desteğini kırdı! ABD’den sert rüzgar: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 9 Haziran ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları sert düşüşler kaydetti. Altın gram ve ons altın psikolojik desteklerinin altına geriledi. ABD verisiyle hızla düşen altın sonrası yatırımcısı canlı altın rakamlarını yakın takibe aldı.

SON DAKİKA: Altın psikolojik desteğini kırdı! ABD’den sert rüzgar: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 9 Haziran ne kadar?

ALTIN PSİKOLOJİK DESTEĞİNİ KIRDI!

ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aşarak arttı. Kritik veri sonrası altın fiyatları ons öncülüğünde hızla geriledi. Ons altın 2300 dolar psikolojik direncini kırarak düştü. Altın gram fiyatı ise 2400 TL'nin altını gördü.

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SON DAKİKA: Altın psikolojik desteğini kırdı! ABD’den sert rüzgar: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 9 Haziran ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.386,07
SATIŞ(TL) 2.386,91

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
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SON DAKİKA: Altın psikolojik desteğini kırdı! ABD’den sert rüzgar: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 9 Haziran ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.910,00
SATIŞ(TL) 3.984,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA: Altın psikolojik desteğini kırdı! ABD’den sert rüzgar: Gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını 9 Haziran ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 15.567,00
SATIŞ(TL) 15.871,00

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