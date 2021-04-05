SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI: 5 Nisan 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile sabah saatlerinden itibaren milyonların gündeminde yer alıyor. Piyasaların ilk işlem gününde canlı rakamlar merak edilirken yatırımcılar kuyumculara gitmeden önce alış ve satıştaki rakamları sorguluyor. Tam bu noktada altın fiyatları ne kadar, 5 Nisan 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorularına yanıt aranıyor. Bugün gram altın 450 lira, tam altın 2 bin 880 lira, çeyrek altın 730 liradan işlem görerek yukarı yönde güne başladı. İşte altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? SON DAKİKA CANLI RAKAMLAR!

Piyasaların ilk açılış gününde altın fiyatları bugün güne hareketli başladı. Son olarak yukarı yönde yükselişe geçen canlı ve güncel rakamlar ile son dakika altın fiyatları şöyle;