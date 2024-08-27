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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları alım fırsatı veriyor! 27 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 12:08

SON DAKİKA: Altın fiyatları alım fırsatı veriyor! 27 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Hareketli günler yaşayan altın fiyatları, bugün yatırımcısına alım fırsatı verdi. Kazançlarını silen ons altın, beraberinde gram altın yönünü de aşağı çevirtti. ONS 2500 dolar psikolojik bandının üstünde fiyatlamasına devam ederken, gram altın 2800 TL eşiğinin altına sarktı. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik,gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları...

SON DAKİKA: Altın fiyatları alım fırsatı veriyor! 27 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Dün merkez bankalarının faiz indirimi sinyalleriyle güç kazanan altın fiyatları bugün hızla geriledi. ONS, dünkü rekor kapanışından sonra bugüne sınırlı düşüşle başlarken gram altın fiyatı ise 2800 TL psikolojik bandının altına sarktı. Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 27 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları...

SON DAKİKA: Altın fiyatları alım fırsatı veriyor! 27 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GRAM ALTIN FİYATI GERİLİYOR

Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da yaptığı açıklamalarda Eylül'de faiz indirimi beklentisini güçlendirmesiyle altın fiyatları, son 2 seansta yüzde 1'den fazla yükseldi. 20 Ağustos'ta 2.531 dolar seviyesini görerek rekor tazeleyen ONS, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek 2.518 dolarla rekor kapanış gerçekleştirdi. Dün, dolar kurundan ve ons altın fiyatından bulduğu destekle 2.800 TL'yi test eden gram altın, günü 2.751 TL ile tamamlamasının ardından bugün 2739 TL'ye kadar gerileyerek yatırımcısına alım fırsatı verdi.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları alım fırsatı veriyor! 27 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI HAREKETLİ GÜNLER YAŞIYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın, bankanın yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlamaları zorlaştırıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasımdaki toplantıda yapılabileceği öngörülüyor. Fed yetkilileri konuya ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, bu durum altın fiyatları başta olmak üzere varlık fiyatlarında oynaklıklara neden oluyor. Peki altın söz konusu gelişmeleri nasıl fiyatlıyor? İşte merak edilen rakamlar:

SON DAKİKA: Altın fiyatları alım fırsatı veriyor! 27 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.748,63 TL
SATIŞ: 2.748,98 TL

SON DAKİKA: Altın fiyatları alım fırsatı veriyor! 27 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.511,66 dolar
SATIŞ: 2.512,01 dolar

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