SON DAKİKA: Altın fiyatları alım fırsatı veriyor! 27 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI HAREKETLİ GÜNLER YAŞIYOR

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerine yeşil ışık yakmasına karşın, bankanın yıl sonuna kadar atacağı adımlara ilişkin belirsizlikler varlık fiyatlamaları zorlaştırıyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasımdaki toplantıda yapılabileceği öngörülüyor. Fed yetkilileri konuya ilişkin sözle yönlendirmelerine devam ederken, bu durum altın fiyatları başta olmak üzere varlık fiyatlarında oynaklıklara neden oluyor. Peki altın söz konusu gelişmeleri nasıl fiyatlıyor? İşte merak edilen rakamlar: