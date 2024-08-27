SON DAKİKA: Altın fiyatları alım fırsatı veriyor! 27 Ağustos 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Giriş Tarihi: 27.08.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
12:08
Son dakika haberi: Hareketli günler yaşayan altın fiyatları, bugün yatırımcısına alım fırsatı verdi. Kazançlarını silen ons altın, beraberinde gram altın yönünü de aşağı çevirtti. ONS 2500 dolar psikolojik bandının üstünde fiyatlamasına devam ederken, gram altın 2800 TL eşiğinin altına sarktı. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik,gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 28 Ağustos 2024 güncel altın fiyatları...