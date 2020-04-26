ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişe geçti! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Nisan uzman yorumları!

Altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilik vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını nedeniyle ekonomi alanında da değişiklikler meydana gelirken sarı metale yönelim giderek artıyor. Hem yatırıcımlar hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak isteyenler bu yönde araştırmalarını sürdürüyor. 26 Nisan Pazar gram altın 386,50 TL'den alış görürken çeyrek altın fiyatı ise 621,70 TL'den alış görüyor. Ekonomi piyasasındaki hareketlilik sürerken vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Altın fiyatları bugün ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Buna göre; 26 Nisan cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte uzman yorumları ve son dakika haberine ilişkin ayrıntılar!