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Haberler Galeri ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişe geçti! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Nisan uzman yorumları!

SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişe geçti! Tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu? 26 Nisan uzman yorumları!

Altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilik vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını nedeniyle ekonomi alanında da değişiklikler meydana gelirken sarı metale yönelim giderek artıyor. Hem yatırıcımlar hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kullanmak isteyenler bu yönde araştırmalarını sürdürüyor. 26 Nisan Pazar gram altın 386,50 TL'den alış görürken fiyatı ise 621,70 TL'den alış görüyor. Ekonomi piyasasındaki hareketlilik sürerken vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren " bugün ne kadar?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Buna göre; 26 Nisan cumhuriyet, tam, yarım, gram ve çeyrek ? İşte uzman yorumları ve son dakika haberine ilişkin ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 26.04.2020 10:30 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 10:30
ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişe geçti! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Nisan uzman yorumları!

Vatandaşların sabah saatlerinden itibaren araştırdığı konulardan bir tanesi de altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilik oluyor. Güncel ve canlı rakamlar merak edilirken hem yatırıcımlar hem de kişisel ihtiyaçları doğrultusunda kullananların sayısı giderek artıyor. Özellikle corona virüsü salgını nedeniyle ekonominin merkezi haline gelen sarı metale ilgi giderek arttı. Buna göre; 26 Nisan Pazar ne kadar oldu? Cumhuriyet, tam, yarım, gram ve fiyatları bugün ne kadar? İşte son dakika haberine ilişkin ayrıntılar ve uzman yorumları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? UZMAN YORUMLARI 26 NİSAN PAZAR

Altın fiyatlarındaki son dakika hareketlilik vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken sabah saatlerinden itibaren konuya yönelik araştırmalar da hızlandı. Buna göre; haberimizin içerisinden 26 Nisan Pazar gününe özel canlı ve günce altın fiyatlarına ulaşabilir, uzman yorumlarını öğrenebilirsiniz.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişe geçti! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Nisan uzman yorumları!

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.544,30

SATIŞ: 2.607,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.110,00

SATIŞ: 2.142,00

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişe geçti! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Nisan uzman yorumları!

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.038,28

SATIŞ: 2.079,29

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.239,50

SATIŞ: 1.272,50

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişe geçti! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Nisan uzman yorumları!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 621,70

SATIŞ: 636,40

GRAM ALTIN

ALIŞ: 386,50

SATIŞ: 386,68

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ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişe geçti! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Nisan uzman yorumları!

UZMAN YORUMLARI

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Ons altının 1.748 dolara çıktıktan sonra bir miktar gevşemesini normal karşılamak gerekiyor. Olumlu haber akışları nedeniyle altında aşağı doğru düzeltmeler olmaya devam edecektir. Tersi durumda pandemi nedeniyle dünya ülkelerinden gelecek olumsuz haberler de mevcut tabloyu ve ons fiyatlarını yeniden 1.700 dolar rakamlarının üstüne taşıyabilir." dedi.

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişe geçti! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Nisan uzman yorumları!

Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharla birlikte güneşin yüzünü göstermeye başladığını, aynı durumun pozitif haberlerle piyasalarda da yaşandığını ifade etti.

Birçok uzmanın "piyasalara da baharın geldiği" yorumunda bulunduğunu aktaran Atayık, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta ABD ve bazı Avrupa ülkelerinden gelen virüs önlemlerinin gevşetileceği, ekonomi ve hayatın normalleştirileceği yönündeki açıklamalar, 'virüste pik nokta görüldü' şeklinde yorumlandı. Ayrıca ilaç ve aşıyla ilgili olumlu haberler rakamlara da yansıdı. Döviz ve altın fiyatlarında geri çekilmeler yaşandı. Koronavirüs nedeniyle aksayan hayatı kademeli olarak normalleştirmeye başlayacakları yönündeki açıklamalarla gram geriledi. Hatırlanacağı üzere, 636 TL'ye, gram altın da 387 TL'ye kadar yükselmişti. 1.748 dolara yükselen ons fiyatı, 1.680 dolara kadar gevşedi. Piyasalar, bu haftaya da yine bu olumlu haber akışı ve pozitif beklentilerle başladı."

ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişe geçti! Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 26 Nisan uzman yorumları!
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