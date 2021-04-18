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Haberler Galeri Son dakika: Altın fiyatları anlık yükseliş geçti! 18 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 18.04.2021 07:14 Güncelleme Tarihi: 18.04.2021 07:17

Son dakika: fiyatları anlık yükseliş geçti! 18 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram ve çeyrek ne kadar oldu?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde canlı fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamlar bilgisine yine Kapalıçarşı'dan ulaşıyor. Haftalardır düşüşte olan gram altın fiyatı bugün 460 lira, 22 ayar bilezik 415 lira'dan işlem görüyor. Özellikle gram altın fiyatındaki yükseliş piyasaları hareketlendirirken Nisan ayı boyunca sarı metalin çizeceği grafik ise merak konusu oldu. Buna göre; ne kadar? 18 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram ve çeyrek ? İşte son dakika bilgiler ile canlı ve güncel rakamlar!

Son dakika: Altın fiyatları anlık yükseliş geçti! 18 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri canlı ve güncel rakamlar eşliğinde merak ediliyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi devam ederken yatırımcılar canlı ve güncel rakamları öğrenmeden kuyumculara gitmiyor. Bugünde ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yükseliş grafiği devam ediyor. Özellikle çeyrek altın fiyatı 741 lira civarında seyrediyor. Buna göre; ne kadar? 18 Nisan 2021 Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram ve çeyrek ? İşte son dakika gelişmeler…

Son dakika: Altın fiyatları anlık yükseliş geçti! 18 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 415,45

SATIŞ: 445,52

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.025,00

SATIŞ: 3.102,00

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Son dakika: Altın fiyatları anlık yükseliş geçti! 18 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.949,88

SATIŞ: 3.009,98

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.474,00

SATIŞ: 1.518,00

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Son dakika: Altın fiyatları anlık yükseliş geçti! 18 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.065,00

SATIŞ: 3.111,00

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Son dakika: Altın fiyatları anlık yükseliş geçti! 18 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 741,00

SATIŞ: 759,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 460,06

SATIŞ: 460,38

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