SON DAKİKA: Altın fiyatları anlık yükselişe geçti! 18 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde canlı altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamlar bilgisine yine Kapalıçarşı'dan ulaşıyor. Haftalardır düşüşte olan gram altın fiyatı bugün 460 lira, 22 ayar bilezik 415 lira'dan işlem görüyor. Özellikle gram altın fiyatındaki yükseliş piyasaları hareketlendirirken Nisan ayı boyunca sarı metalin çizeceği grafik ise merak konusu oldu. Buna göre; Altın fiyatları ne kadar? 18 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, yarım, tam, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika bilgiler ile canlı ve güncel rakamlar!