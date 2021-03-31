SON DAKİKA | Altın fiyatları ayın son gününde hareketlendi! 31 Mart Cumhuriyet, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika! Güncel ve canlı altın fiyatları, serbest piyasaların üçüncü işlem günü tamamlanmasına karşın yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı bugün 453 TL seviyelerinden değer görüyor. Altın fiyatları canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYAT I BUGÜN NE KADAR? 31 MART 2021

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını, tam altın, ata altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Mart ayının son gününü nasıl kapatacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor.