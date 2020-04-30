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: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram, yarım, tam ve çeyrek bugün ne kadar? 30 Nisan güncel yorumlar

haberleri... bugün sürpriz düşüşte! 'da serbest piyasaların dördüncü işlem günü yaşanırken gram altının fiyatı yaşadığı düşüş neticesinde 382 lira bandında seyrediyor. Aynı anda, 22 ayar bilezik, yarım ve çeyrek altında da bir düşüş yaşanıyor. Hâl böyle olunca da, '30 Nisan 2020 gram ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun yanıtı ve uzman yorumları merak edilmeye başlandı. Peki, 30 Nisan gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar ve bundan sonra ne olacak? Düşüş sürecek mi yoksa yükseliş trendi mi olacak? Uzmanlar ne diyor? İşte, son dakika ve güncel uzman yorumları eşliğinde 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün...

Giriş Tarihi: 30.04.2020 08:52 Güncelleme Tarihi: 30.04.2020 08:54
SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Nisan altın fiyatı güncel yorumlar

haberi... Bir iniş bir çıkış yaşayan bugün düşüşte! Altının gram fiyatı, piyasaların dördüncü gününde 382 liradan işlem görüyor. Koronavirüs salgını küresel piyasalarda bir durgunluğa neden olurken altın fiyatları da son yedi yılın zirvesine tırmandı. Haftadır yüksek olan gram ve fiyatı rekor üstüne rekor kırdı. Bugün ise, gram 382 lira civarında seyrediyor. Öte yandan, çeyrek de 615 lira seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMU: DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ YOKSA YÜKSELİŞ Mİ OLACAK?

Durum böyle olunca, 'Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Zira, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Nisan sonu ve Mayıs başı kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için çok önemli bir konu durumunda. Haberimizde, güncel uzman yorumları eşliğinde 30 Nisan 2020 Perşembe gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 30 Nisan 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Nisan altın fiyatı güncel yorumlar

ATA ALTIN

  • Alış: 2.518,90
  • Satış: 2.573,20

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.110,00
  • Satış: 2.142,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Nisan altın fiyatı güncel yorumlar

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.227,00
  • Satış: 1.257,60

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Nisan altın fiyatı güncel yorumlar

GRAM ALTIN

  • Alış: 382,57
  • Satış: 382,81

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Nisan altın fiyatı güncel yorumlar

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 615,40
  • Satış: 629,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Nisan altın fiyatı güncel yorumlar

TAM ALTIN

  • Alış: 2.038,28
  • Satış: 2.079,29

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SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Nisan altın fiyatı güncel yorumlar

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, "Ons altının 1.748 dolara çıktıktan sonra bir miktar gevşemesini normal karşılamak gerekiyor. Olumlu haber akışları nedeniyle altında aşağı doğru düzeltmeler olmaya devam edecektir. Tersi durumda pandemi nedeniyle dünya ülkelerinden gelecek olumsuz haberler de mevcut tabloyu ve ons fiyatlarını yeniden 1.700 dolar rakamlarının üstüne taşıyabilir." dedi.

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