SON DAKİKA: Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik! Gram, yarım, tam ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Nisan altın fiyatı güncel yorumlar

Son dakika haberi... Bir iniş bir çıkış yaşayan altın fiyatları bugün düşüşte! Altının gram fiyatı, piyasaların dördüncü gününde 382 liradan işlem görüyor. Koronavirüs salgını küresel piyasalarda bir durgunluğa neden olurken altın fiyatları da son yedi yılın zirvesine tırmandı. Haftadır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırdı. Bugün ise, gram altın fiyatı 382 lira civarında seyrediyor. Öte yandan, çeyrek de 615 lira seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMU: DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ YOKSA YÜKSELİŞ Mİ OLACAK?

Durum böyle olunca, 'Gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Zira, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Nisan sonu ve Mayıs başı kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için çok önemli bir konu durumunda. Haberimizde, güncel uzman yorumları eşliğinde 30 Nisan 2020 Perşembe gününe özel canlı ve güncel rakamlarla gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bilgisini derledik.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

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