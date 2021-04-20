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Haberler Galeri SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 20 Nisan Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 20.04.2021 06:43 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 14:57

| bugün hareketlendi! 20 Nisan Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Koronavirüs salgınından bu yana en iyi yatırım araçları arasında yer alan gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde de sorgulanıyor. Geçtiğimiz aylarda düşüş yaşayan ve bu düşüş eğilimini bir süre devam ettiren sarı metalde son birkaç haftadır yükseliş söz konusu oluyor. Tam bu noktada; alış ve satış fiyatları merak edilirken küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar altın fiyatları ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Bu kapsamda; 20 Nisan Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 20 Nisan Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Güncel ve canlı rakamlar bu noktada önem kazanırken Kapalıçarşı'dan gelen alış ve satış fiyatları bilgisi merak ediliyor. 20 Nisan Salı bugün çeyrek altın 744 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik ise 416 liradan işlem görmektedir. Bu bakımdan; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel rakamlar ile son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 20 Nisan Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 416,97

SATIŞ: 447,09

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.036,00

SATIŞ: 3.115,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 20 Nisan Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.054,00

SATIŞ: 3.100,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 20 Nisan Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.946,77

SATIŞ: 3.004,94

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.479,00

SATIŞ: 1.524,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 20 Nisan Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 744,00

SATIŞ: 762,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 461,74

SATIŞ: 461,82

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