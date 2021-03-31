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Haberler Galeri SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 31 Mart Cumhuriyet, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 31.03.2021 18:14 Güncelleme Tarihi: 31.03.2021 19:55

SON DAKİKA | bugün hareketlendi! 31 Mart Cumhuriyet, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu?

Serbest piyasaların üçüncü işlem günü tamamlanırken canlı altın fiyatlarında da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana yükseliş trendi içerisinde bulunan fiyatı bugün 453 TL'den işlem görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yükseliş yaşıyor. , , 22 ayar bilezik ve gram bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte, A Para altın fiyatları sayfası ile 31 Mart 2021 Çarşamba güncel ve canlı altın fiyatları

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 31 Mart Cumhuriyet, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatlarında ! Güncel ve canlı , serbest piyasaların üçüncü işlem günü tamamlanmasına karşın yakından takip ediliyor. fiyatı bugün 453 TL seviyelerinden değer görüyor. canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından görüntüleyebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR? 31 MART 2021

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da , , , tam altın, ata altın ve fiyatı bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Mart ayının son gününü nasıl kapatacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor.

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 31 Mart Cumhuriyet, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM 31 MART 2021

31 Mart 2021 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.972,00
  • Satış: 3.050,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 31 Mart Cumhuriyet, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.980,00
  • Satış: 3.025,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 31 Mart Cumhuriyet, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN

  • Alış: 452,10
  • Satış: 452,19

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SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 31 Mart Cumhuriyet, yarım, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.455,00
  • Satış: 1.489,00

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