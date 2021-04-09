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Haberler Galeri SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 9 Nisan 2021 Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.04.2021 07:00 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 07:55

| bugün hareketlendi! 9 Nisan 2021 Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın beşinci işlem gününde ile ilgili gelişmeleri sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca yükseliş eğilimini gösteren altın fiyatları bugün de hareketliliğini koruyor. 22 ayar bilezik fiyatı 413 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin 44 liradan işlem görmektedir. Koronavirüs pandemisi süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülen 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika gelişmeler…

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 9 Nisan 2021 Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

gelişmeleri sorgulanmaya başlandı. Hem sabah saatleri içerisinde hem gün içerisinde canlı ve güncel rakamlar merak edilirken alış ve satış fiyatları da bu noktada önem kazanıyor. İnişli çıkışlı grafiği ile bilinen sarı metal, geçtiğimiz birkaç haftadır yükselişini sürdürürken hareketlilik de devam ediyor. Bugün gram altın 458 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 731 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 9 Nisan Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeler…

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 9 Nisan 2021 Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 413,65

SATIŞ: 443,64

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.012,00

SATIŞ: 3.089,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.044,00

SATIŞ: 3.090,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 9 Nisan 2021 Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.938,84

SATIŞ: 2.996,85

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 9 Nisan 2021 Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.463,00

SATIŞ: 1.511,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün hareketlendi! 9 Nisan 2021 Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 731,00

SATIŞ: 755,00

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