SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar? 9 Nisan 2021 Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın beşinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlandı. Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca yükseliş eğilimini gösteren altın fiyatları bugün de hareketliliğini koruyor. 22 ayar bilezik fiyatı 413 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin 44 liradan işlem görmektedir. Koronavirüs pandemisi süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülen 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte son dakika gelişmeler…