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Haberler Galeri Son Dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları hareketi yukarı yönlü

Son Dakika: bugün ne kadar? Gram ve fiyatları hareketi yukarı yönlü

corona virüsü salgını süresince yükseliş trendindeydi. Önceki hafta yaşanan kısmi düşüşün ardından, yeni haftanın ilk işlem gününü altın fiyatları düşüş ile kapatmıştı. Çarşamba günü itibariyle altın fiyatlarında yeniden yukarı yönlü hareket başladı. Peki, 5 itibariyle canlı altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Bu başlık altında, 5 Ağustos tarihli Ata altın, Cumhuriyet, Tam Yarım, Gram ve fiyatları yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 05.08.2020 10:46 Güncelleme Tarihi: 05.08.2020 10:52
Son Dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları hareketi yukarı yönlü

ile ilgili son dakika haberleri hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, tam, yarım, Ata, Cumhuriyet, Gram ve fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Aşağıda, canlı altın fiyatları ve güncel altın grafikleri sayfası yer almaktadır. İşte, yeni güne ait Ata altın, Cumhuriyet, Tam Yarım, Gram ve Çeyrek canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bu haberde, canlı altın fiyatları ve aPara sayfasında dönemlik altın grafikleri yer almaktadır.

Son Dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları hareketi yukarı yönlü

GRAM ALTIN

ALIŞ: 446,18

SATIŞ: 446,25

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 733,80

SATIŞ: 748,50

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.014,20

SATIŞ: 3.062,40

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Son Dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları hareketi yukarı yönlü

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:2.982,00

SATIŞ: 3.027,00

Son Dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları hareketi yukarı yönlü

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.463,20

SATIŞ: 1.492,50

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.878,01

SATIŞ: 2.933,73

Son Dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları hareketi yukarı yönlü

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMU

Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yükseliş eğilimini güçlendiren hakkında değerlendirmelerde bulundu. Karabulut, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü seyrin nedenlerini açıklayarak, "1925 dolar seviyesinin altında kapanışlar gerçekleşmesi halinde 300-400 dolar kadar bir aşağı yönlü hareket görebiliriz" dedi. Uzman isim ayrıca önceki haftalarda yaptığı 'Altında temkinli duruş' söylemini yeniledi.

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