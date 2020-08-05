Son Dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatları hareketi yukarı yönlü

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri hem vatandaşlar hem de yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, tam, yarım, Ata, Cumhuriyet, Gram ve Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Aşağıda, canlı altın fiyatları ve güncel altın grafikleri sayfası yer almaktadır. İşte, yeni güne ait Ata altın, Cumhuriyet, Tam Yarım, Gram ve Çeyrek canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bu haberde, canlı altın fiyatları ve aPara sayfasında dönemlik altın grafikleri yer almaktadır.