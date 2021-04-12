SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Nisan 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ilk işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen altın fiyatları son dakika bilgisi araştırmaları başladı. Geçtiğimiz birkaç haftadır yükselişte olan sarı metal yatırımcılarını sevindirirken son hafta ile birlikte bu hafta da düşüş eğilimi gösteriyor. Bu kapsamda; alış ve satış fiyatları merak edilirken canlı rakamlar da bu noktada önem kazanıyor. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı ise 410 lira olarak işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin 26 liradan işlem görmektedir. Buna göre; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Nisan Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri!