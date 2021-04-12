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Haberler Galeri SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Nisan 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.04.2021 08:58 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 17:29

| bugün ne kadar oldu? 12 Nisan 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ilk işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen bilgisi araştırmaları başladı. Geçtiğimiz birkaç haftadır yükselişte olan sarı metal yatırımcılarını sevindirirken son hafta ile birlikte bu hafta da düşüş eğilimi gösteriyor. Bu kapsamda; alış ve satış fiyatları merak edilirken canlı rakamlar da bu noktada önem kazanıyor. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı ise 410 lira olarak işlem görürken cumhuriyet altını ise 3 bin 26 liradan işlem görmektedir. Buna göre; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Nisan Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Nisan 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

gelişmeleri! Haftanın ilk işlem gününde serbest piyasaların açık olduğu Pazartesi canlı rakamlar araştırılmaya başlandı. Özellikle inişli çıkışlı grafiği nedeniyle güncel rakamlar sıkça sorgulanırken koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülüyor. Bugün gram altın 456 liradan işlem görürken tam altın ise 2 bin 920 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; altın fiyatları ne kadar oldu? 12 Nisan Pazartesi 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Canlı rakamlar ile son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Nisan 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 410,99

SATIŞ: 440,89

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.993,00

SATIŞ: 3.087,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.026,00

SATIŞ: 3.072,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Nisan 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.920,44

SATIŞ: 2.978,09

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Nisan 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.454,00

SATIŞ: 1.511,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Nisan 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 727,00

SATIŞ: 755,00

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