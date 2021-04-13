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Haberler Galeri SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.04.2021 07:33 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021 07:36

| bugün ne kadar oldu? 13 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ikinci işlem gününde ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. Piyasaların açık olduğu bugün 22 ayar bilezik fiyatı 412 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 724 liradan işlem görmektedir. Koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülen sarı metal alış ve satış fiyatları ise bu noktada önem kazanıyor. Bu kapsamda; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeler!

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

gelişmeleri… Sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları alış ve satış bilgisi hakkında sorgulamalar başladı. Canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken geçtiğimiz haftalarda yükseliş yaşayan sarı metalde düşüş eğilimi gözlemleniyor. Koronavirüs salgını boyunca ekonominin merkezi haline gelen ve iyi bir yatırım aracı olarak görülen altın fiyatları inişli çıkışlı grafiği nedeniyle sık sık merak edilen konular arasında yerini alıyor. Canlı rakamlar ile son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 409,17

SATIŞ: 439,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.993,00

SATIŞ: 3.087,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.894,00

SATIŞ: 2.997,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.920,44

SATIŞ: 2.978,09

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.446,00

SATIŞ: 1.504,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 724,00

SATIŞ: 752,00

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