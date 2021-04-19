Son dakika: Altın fiyatları bugün yükselişte! 19 Nisan 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların ilk işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Nisan ayı boyunca ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlenen sarı metaldeki son durum merak ediliyor. Özellikle son günlerde yükselişe geçen gram altın 462 liradan işlem görürken, çeyrek altın 743 liradan güne başladı. Haftanın ilk işlem günü, Pazartesi gününde de Kapalıçarşı altın fiyatları, altın alış satış işlemi yapacaklar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgınında iyi bir yatırım aracı olarak görülen canlı ve güncel rakamlar hareketlilik devam ediyor. Buna göre; altın fiyatları ne kadar? 19 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel ve canlı rakamlar…