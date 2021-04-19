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Haberler Galeri Son dakika: Altın fiyatları bugün yükselişte! 19 Nisan 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 19.04.2021 07:16 Güncelleme Tarihi: 19.04.2021 09:24

: fiyatları bugün yükselişte! 19 Nisan 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek ne kadar oldu?

Piyasaların ilk işlem gününde fiyatları gelişmeleri yakından takip ediliyor. Nisan ayı boyunca ani iniş ve çıkış grafiği gözlemlenen sarı metaldeki son durum merak ediliyor. Özellikle son günlerde yükselişe geçen gram altın 462 liradan işlem görürken, çeyrek altın 743 liradan güne başladı. Haftanın ilk işlem günü, Pazartesi gününde de , altın alış satış işlemi yapacaklar tarafından araştırılıyor. Koronavirüs salgınında iyi bir yatırım aracı olarak görülen canlı ve güncel rakamlar hareketlilik devam ediyor. Buna göre; altın fiyatları ne kadar? 19 Nisan Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek ? İşte güncel ve canlı rakamlar…

Son dakika: Altın fiyatları bugün yükselişte! 19 Nisan 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

fiyatları üzerindeki hareketliliği haftanın ilk gününde merak ediliyor. Güncel ve canlı rakamları yakından takip edenler 'dan alış satış bilgisini kolaylıkla öğrenebiliyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcıları yakından ilgilendiren 22 ayar bilezik fiyatları 416 lira, çeyrek altın fiyatı 743 liradan işlem görüyor. Yeni haftanın ilk işlem gününde dolar kurundaki değişimle birlikte da yeniden yönünü yukarı çevirdi. Buna göre; altın fiyatları ne kadar? 19 Nisan 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek ? İşte son dakika güncel ve canlı rakamlar!

Son dakika: Altın fiyatları bugün yükselişte! 19 Nisan 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 416,52

SATIŞ: 446,63

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.033,00

SATIŞ: 3.110,00

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Son dakika: Altın fiyatları bugün yükselişte! 19 Nisan 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.065,00

SATIŞ: 3.111,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.949,88

SATIŞ: 3.009,98

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Son dakika: Altın fiyatları bugün yükselişte! 19 Nisan 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.478,00

SATIŞ: 1.522,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.065,00

SATIŞ: 3.111,00

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Son dakika: Altın fiyatları bugün yükselişte! 19 Nisan 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 743,00

SATIŞ: 761,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 462,05

SATIŞ: 462,13

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