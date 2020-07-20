SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 20 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Son dakika haberleri... Canlı altın fiyatları, piyasaların ilk gününde de hareketliydi. Altının gram fiyatı, bugün yaşadığı yükseliş ile beraber kritik seviye olan 400 TL'yi aştı. Covid-19 salgını nedeni ile altın fiyatları da son yılların zirvesine geldi. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün gram altın fiyatı 400 TL'yi aşarken çeyrek fiyatı ise 652 lira bandında seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 20 TEMMUZ

Durum böyle olunca, 'Gram ve çeyrek altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Temmuz sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz