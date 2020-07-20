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Haberler Galeri SON DAKİKA Altın fiyatları bugün yükselişte! 20 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

bugün yükselişte! 20 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve fiyatları ne kadar, kaç para?

Vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alan hakkında bugün hareketliliği yaşanıyor. Bu doğrultuda, fiyatı yaşadığı yükseliş neticesinde kritik seviye olan 400 TL'yi aştı. Aynı anda, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik de yükseliş içerisinde. Peki, 20 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve fiyatları ne kadar, bugün kaç TL? Altın şu an alınır mı, fiyatları daha yükselecek mi? İşte, uzman yorumları eşliğinde 22 ayar bilezik, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 19:45 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 19:45
SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 20 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 20 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Son dakika haberleri... Canlı , piyasaların ilk gününde de hareketliydi. Altının gram fiyatı, bugün yaşadığı yükseliş ile beraber kritik seviye olan 400 TL'yi aştı. Covid-19 salgını nedeni ile da son yılların zirvesine geldi. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve fiyatı rekor üstüne rekor kırıyor. Bugün fiyatı 400 TL'yi aşarken çeyrek fiyatı ise 652 lira bandında seyrediyor.

CANLI ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 20 TEMMUZ

Durum böyle olunca, 'Gram ve çeyrek bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Temmuz sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, TAM, YARIM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 20 Temmuz 2020 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz

SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 20 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 20 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

  • Alış: 2.677,90
  • Satış: 2.690,10

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.660,00
  • Satış: 2.700,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 20 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 20 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.299,80
  • Satış: 1.316,00

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 20 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 20 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

GRAM ALTIN

  • Alış: 400,22
  • Satış: 400,29

CANLI FİYATLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 20 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 20 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 651,90
  • Satış: 658,80

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TAM ALTIN

  • Alış: 2.568,84
  • Satış: 2.618,29

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SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 20 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 20 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Troy İş Geliştirme Yöneticisi Doğukan Çiçek A Para'da " yatırımcısına tavsiyeleriniz ne olur" sorusunu yanıtladı.

Altının çok ciddi bir rallisinin olduğunu ifade eden Çiçek, "Merkez bankaları ve hükümetler kanalıyla piyasalara bol likidite verilmeye devam ediyor. Negatif reel faizden kaçan yatırımcının kendine bir getiri arayışıyla altını tercih etme durumu sürüyor" dedi.

"GÜMÜŞ FİYATLARINA OLUMLU YÖNDE YANSIDI"

Son dönemde piyasa uzmanları tarafından altının başlıca alternatifi olarak gösterilen gümüşe de değinen Çiçek, "Gümüşün özelinde arzla ilgili kaygılar artmaya başladı. Meksika tarafında özellikle en büyük gümüş maden sahaları bulunuyor. Bu bölgedeki vaka sayılarındaki artış arza dahil kaygıları artırarak, gümüş fiyatlarına olumlu yönde yansıdı" dedi.

SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 20 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

SON DAKİKA: Altın fiyatları yükselişini sürdürüyor! 20 Temmuz gram, yarım, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

"GÜMÜŞÜN 25 DOLARA GELMESİ ÇOK DAR SÜRPRİZ OLMAYACAKTIR"

"Geldiğimiz durumda altın gümüş rasyosunun 93 seviyelerine kadar çekildiğini biliyoruz ve tarihsel ortalamaya baktığımız zaman altın gümüş rasyosunun seviyesi 68-70 olduğunu biliyoruz. Buralara geldiğini farzederken, yani gümüşün 25 dolara gelmesi çok dar sürpriz olmayacaktır" dedi.

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