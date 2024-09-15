SON DAKİKA: Altın fiyatları ÇİFTE REKOR kırdı! 15 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

FED BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Hafta içinde açıklanan ABD ekonomik verilerinin ardından Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler de arttı. Bunda Eski Fed Üyesi William Dudley'in 50 baz puanlık bir faiz indirimi için alan gördüğüne dair yaptığı açıklama, çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi ve devam eden resesyon riski etkili oldu. Peki söz konusu gelişmeler sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen rakamlar: