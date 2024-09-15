SON DAKİKA: Altın fiyatları ÇİFTE REKOR kırdı! 15 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Giriş Tarihi: 15.09.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 15.09.2024
12:26
Son dakika haberi: Her ay yeni rekorlarla yoluna devam eden altın fiyatları, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Cuma günü 2578 dolar zirvesini test eden ons altın, beraberinde gram altın tarafına da rekor getirtti. 2850 TL seviyesine ulaşarak zirvesini tazeleyen gram altın, hem ağustos ayının hem de haftanın en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın neleri fiyatlıyor? İşte 15 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile tüm merak edilenler...