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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları ÇİFTE REKOR kırdı! 15 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.09.2024 12:10 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 12:26

SON DAKİKA: Altın fiyatları ÇİFTE REKOR kırdı! 15 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberi: Her ay yeni rekorlarla yoluna devam eden altın fiyatları, yatırımcısına kazandırmaya devam ediyor. Cuma günü 2578 dolar zirvesini test eden ons altın, beraberinde gram altın tarafına da rekor getirtti. 2850 TL seviyesine ulaşarak zirvesini tazeleyen gram altın, hem ağustos ayının hem de haftanın en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Peki söz konusu gelişmeler sonrası Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın neleri fiyatlıyor? İşte 15 Eylül 2024 güncel altın fiyatları ile tüm merak edilenler...

SÜMEYYE TUNCER
SON DAKİKA: Altın fiyatları ÇİFTE REKOR kırdı! 15 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Altın fiyatları direncini yukarı doğru kırdı. Ara ara alım fırsatı verse de yukarı yönlü seyrine devam eden altın fiyatları, hafta içinde ralliye geri dönerek yeni rekorlar kırdı. Peki yatırımcılar altın fiyatları cephesindeki yeni zirveleri takip ederken Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? Altın fiyatları neden yükseliyor? İşte 15 Eylül 2024 canlı altın fiyatları ile tüm detaylar...

SON DAKİKA: Altın fiyatları ÇİFTE REKOR kırdı! 15 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI TARİHİ ZİRVESİNDE

Fed beklentilerini fiyatlayan ons altın, faiz indirimi beklentileri öne çekildikçe yönünü yukarı çevirdi. Fed'in önümüzdeki hafta 25 baz puanlık bir faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri satın alan altın fiyatları, hafta içinde zirvesini tazeledi. ABD enflasyon verisiyle hızlı bir şekilde yönünü yukarı çeviren ons altın, Cuma günü 2578 dolara ulaşarak rekor kırdı. Beraberinde gram altın fiyatı da 2850 TL zirvesini test ederek ONS'a rekorunda eşlik etti.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları ÇİFTE REKOR kırdı! 15 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

ALTIN FED'İ TAKİP EDİYOR

Çarşamba günü Fed'in gelecek döneme dair vereceği mesajlarda, yılın geri kalanında faiz indirimine devam edeceklerine yönelik beklenti oluşursa bu durumun altına destek vermesi bekleniyor. Analistler eylül ayı senaryolarını yeteri kadar fiyatladığı için altın tarafında bir kar satışı beklediklerini ama buradaki gerilemenin kısa dönemli olacağını ifade ediyor.

SON DAKİKA: Altın fiyatları ÇİFTE REKOR kırdı! 15 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

Dolardaki zayıf seyirden de destek alan ons altın, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak haftanın en çok kazandıran yatırım aracı da oldu. ABD TÜFE verisi sonrası hızlanan yükselişini ECB faiz kararı, ABD ÜFE verisi ve jeopolitik risklerden gördüğü desteklerle sürdüren ONS, rekor seviyeye ulaşarak altın fiyatlarını tarihi zirvelerine taşıdı.

SON DAKİKA: Altın fiyatları ÇİFTE REKOR kırdı! 15 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın ne kadar?

FED BEKLENTİLERİ NE YÖNDE?

Hafta içinde açıklanan ABD ekonomik verilerinin ardından Fed'in gelecek hafta 25 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler de arttı. Bunda Eski Fed Üyesi William Dudley'in 50 baz puanlık bir faiz indirimi için alan gördüğüne dair yaptığı açıklama, çekirdek enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi ve devam eden resesyon riski etkili oldu. Peki söz konusu gelişmeler sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilen rakamlar:

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