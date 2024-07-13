SON DAKİKA: Altın fiyatları eşikleri aşıyor! YENİ REKOR! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

GRAM ALTIN YENİ REKORUNU KIRDI

Haziran ayında negatif gelen ABD enflasyon verisi, altın fiyatları yükselişini güçlendirdi. Ons altın 2424 doları test ederken ondan aldığı destekle 2570 TL seviyelerine kadar tırmanan gram altın, tarihi rekorunu kırdı. Peki gram altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı gelişmeler sonrası ne kadar oldu? İşte o rakamlar...