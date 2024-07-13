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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları eşikleri aşıyor! YENİ REKOR! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 13.07.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 12:40

SON DAKİKA: Altın fiyatları eşikleri aşıyor! YENİ REKOR! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları, ABD verisiyle yükselişini hızlandırarak yeni rekora imza attı. ONS 2400 dolar direncini kırarken, gram altın ONS öncülüğünde 2570 TL seviyelerine kadar tırmanarak zirvesini tazeledi. Peki söz konusu hareketlilik sonrası 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 13 Temmuz 2024 güncel altın fiyatları...

SON DAKİKA: Altın fiyatları eşikleri aşıyor! YENİ REKOR! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

ABD enflasyon verisi, altın fiyatları tarafındaki yükselişi ivmelendirdi. Enflasyonun negatif gelmesiyle ONS 2400 dolar direncini, gram altın ise yeni rekorunu kırdı.

SON DAKİKA: Altın fiyatları eşikleri aşıyor! YENİ REKOR! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

GRAM ALTIN YENİ REKORUNU KIRDI

Haziran ayında negatif gelen ABD enflasyon verisi, altın fiyatları yükselişini güçlendirdi. Ons altın 2424 doları test ederken ondan aldığı destekle 2570 TL seviyelerine kadar tırmanan gram altın, tarihi rekorunu kırdı. Peki gram altın, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatı gelişmeler sonrası ne kadar oldu? İşte o rakamlar...

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SON DAKİKA: Altın fiyatları eşikleri aşıyor! YENİ REKOR! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

Alış: 2.559,20 TL
Satış: 2.559,84 TL

SON DAKİKA: Altın fiyatları eşikleri aşıyor! YENİ REKOR! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?
ONS ALTIN
Alış: 2.411,18 TL
Satış: 2.411,54 TL
SON DAKİKA: Altın fiyatları eşikleri aşıyor! YENİ REKOR! 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, çeyrek ve gram altın bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 2.332,55 TL
Satış: 2.358,09 TL

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