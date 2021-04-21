Haftanın üçüncü işlem gününde de altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri milyonların gündemindeki yerini almaya devam ediyor. 21 Nisan bugün serbest piyasalardan gelen verilere göre altının gram fiyatı 464 TL'den işlem görmeye başladı ve geçtiğimiz seneki 500 TL'lik rekoruna yaklaştı. Büyük ve küçük ölçekli binlerce yatırımcı, yatırımlarını doğru şekilde değerlendirmek üzere canlı ve güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Bu kapsamda "21 Nisan bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte son dakika gelişmelerinin detayları…