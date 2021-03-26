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Haberler Galeri SON DAKİKA | Altın fiyatları güncel durum 26 Mart 2021: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

SON DAKİKA | güncel durum 26 Mart 2021: Kapalıçarşı'da gram ve fiyatları ne kadar, kaç para?

Serbest piyasaların son işlem gününde anlık ve canlı son dakika yaşanıyor. Hafta başından bu yana yükseliş içerisinde olan fiyatı bugün 441 TL'den değer görüyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları da yükseliş içerisinde bulunuyor. Çeyrek, yarım, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu sorusunun yanıtı ise merak konusu oldu. İşte, altın fiyatları sayfası ile 26 Mart 2021 Cuma güncel ve

Giriş Tarihi: 26.03.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 26.03.2021 09:26
SON DAKİKA | Altın fiyatları güncel durum 26 Mart 2021: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Altın fiyatlarında hareketliliği, serbest piyasaların son işlem gününde de yakından takip ediliyor. fiyatı, yükseliş ivmesini sürdürürken bugün 441 liradan satılıyor. canlı olarak değişiklik gösterdiği için güncel ve anlık alış-satış rakamlarını 'A Para Altın' sayfasından öğrenebilirsiniz.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR 26 MART 2021?

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar, kaç lira oldu sorusunun cevabı takip ediliyor. Canlı altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatı rakamlarının Mart ayını nasıl bir grafik içerisinde tamamlayacağı, alım satım yapmayı düşünenlerin en çok merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor.

SON DAKİKA | Altın fiyatları güncel durum 26 Mart 2021: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL SON DURUM 26 MART 2021

26 Mart 2021 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve şu şekilde;

ATA ALTIN

  • Alış: 2.918,00
  • Satış: 2.990,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatları güncel durum 26 Mart 2021: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.942,00
  • Satış: 2.987,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA | Altın fiyatları güncel durum 26 Mart 2021: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

GRAM ALTIN

  • Alış: 442,39
  • Satış: 442,47

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA | Altın fiyatları güncel durum 26 Mart 2021: Kapalıçarşı'da gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.429,00
  • Satış: 1.464,00

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