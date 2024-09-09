SON DAKİKA: Altın fiyatları hafif satış baskısında! 9 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

Giriş Tarihi: 09.09.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024
17:34
Son dakika haberi: Altın fiyatları kısa vadeli geri çekilmeler yaşasa da orta ve uzun vadede pozitif seyrine devam ediyor. Cuma günkü istihdam verilerinden kaynaklanan resesyon endişelerindeki artışla satış baskısı yiyen altın fiyatları tarafında baskıya rağmen alıcılı seyir devam ediyor. Gram altın fiyatı da ONS'u takip ediyor. Peki söz konusu gelişmeler altın fiyatları tarafına nasıl yansıyor? İşte 9 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, gram ve çeyrek altın fiyatı...