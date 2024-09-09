SON DAKİKA: Altın fiyatları hafif satış baskısında! 9 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI TARAFINDA ALICILI SEYİR YAVAŞLADI

İki hafta önce zirveleri gören altın fiyatları, Fed cephesindeki hareketlilik ve ABD'den gelen verilerle beraber şekilleniyor. Faiz indirimlerinin yaklaşmasıyla piyasada artan risk iştahı ve dolar endeksindeki gevşeme ons altın tarafına olumlu yansıdı. Bunun yanı sıra jepolitik riskler de ons altın fiyatının risk fiyatlaması içerisinde yer alıyor. Altının güvenli liman özelliği ve resesyon endişeleri, alıcıların güçlü kalmasını sağlıyor. ONS'taki alıcılı seyir bir miktar yavaşlamış durumda olsa da devam ediyor. Gram altın da söz konusu fiyatlamaları takip ediyor.