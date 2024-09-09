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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları hafif satış baskısında! 9 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?
Giriş Tarihi: 09.09.2024 17:34 Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 17:34

SON DAKİKA: Altın fiyatları hafif satış baskısında! 9 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

Son dakika haberi: Altın fiyatları kısa vadeli geri çekilmeler yaşasa da orta ve uzun vadede pozitif seyrine devam ediyor. Cuma günkü istihdam verilerinden kaynaklanan resesyon endişelerindeki artışla satış baskısı yiyen altın fiyatları tarafında baskıya rağmen alıcılı seyir devam ediyor. Gram altın fiyatı da ONS'u takip ediyor. Peki söz konusu gelişmeler altın fiyatları tarafına nasıl yansıyor? İşte 9 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, gram ve çeyrek altın fiyatı...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Altın fiyatları hafif satış baskısında! 9 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

Son dakika haberleri: Gözünü ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çeviren altın fiyatları, haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta 2485 dolar seviyesine kadar gerileyen ONS ve beraberinde onu izleyen gram altın, bu hafta ABD verisiyle birlikte ECB faiz kararını izleyecek. Peki Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, gram ve çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 9 Eylül 2024 güncel altın fiyatları...

SON DAKİKA: Altın fiyatları hafif satış baskısında! 9 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI TARAFINDA ALICILI SEYİR YAVAŞLADI

İki hafta önce zirveleri gören altın fiyatları, Fed cephesindeki hareketlilik ve ABD'den gelen verilerle beraber şekilleniyor. Faiz indirimlerinin yaklaşmasıyla piyasada artan risk iştahı ve dolar endeksindeki gevşeme ons altın tarafına olumlu yansıdı. Bunun yanı sıra jepolitik riskler de ons altın fiyatının risk fiyatlaması içerisinde yer alıyor. Altının güvenli liman özelliği ve resesyon endişeleri, alıcıların güçlü kalmasını sağlıyor. ONS'taki alıcılı seyir bir miktar yavaşlamış durumda olsa da devam ediyor. Gram altın da söz konusu fiyatlamaları takip ediyor.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları hafif satış baskısında! 9 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

ABD VERİSİ FAİZ İNDİRİMİNİN BOYUTUNA DAİR BİLGİ VERECEK

Piyasadaki fiyatlamalarda Fed'in bu ay 25 baz puan faiz indireceğine yönelik ihtimaller güçlü kalmaya devam ederken, yıl sonuna kadar toplamda 100 baz puanlık faiz indirimi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu hafta açıklanacak enflasyon verileri 17-18 Eylül tarihlerinde toplanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısındaki beklenilen faiz indiriminin boyutuna yönelik daha çok bilgi verecek. Bu bilgi ile altın fiyatları yönünü belirleyecek. Peki söz konusu gelişmeleri Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, gram ve çeyrek altın nasıl fiyatlıyor? İşte merak edilen rakamlar...

SON DAKİKA: Altın fiyatları hafif satış baskısında! 9 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.499,23 dolar
SATIŞ: 2.499,58 dolar

SON DAKİKA: Altın fiyatları hafif satış baskısında! 9 Eylül 2024 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.733,24 TL
SATIŞ: 2.733,61 TL

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