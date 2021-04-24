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Haberler Galeri SON DAKİKA | Altın fiyatları hafta sonuna hareketli başladı! 24 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 24.04.2021 06:57 Güncelleme Tarihi: 24.04.2021 06:59

| hafta sonuna hareketli başladı! 24 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunun gelmesi ile birlikte hakkında gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlanan alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Pandemi süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülen sarı metal hareketli grafik çizmeye devam ediyor. 24 Nisan bugün gram altın 478 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik ise 431 liradan işlem görüyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakamlar ile son dakika gelişmeleri!

SON DAKİKA | Altın fiyatları hafta sonuna hareketli başladı! 24 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

gelişmeleri! Hafta sonunun gelmesi ile birlikte altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtı hakkında sorgulamalar başladı. Her hafta hareketli bir grafik çizen sarı metal, ekonominin merkezinde yer almaya devam ediyor. Bugün çeyrek altın fiyatı 770 liradan işlem görürken ata altın ise 3 bin 142 liradan işlem görmektedir. Bu kapsamda; altın fiyatları son dakika alış ve satış fiyatları belli oldu…

SON DAKİKA | Altın fiyatları hafta sonuna hareketli başladı! 24 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 431,43

SATIŞ: 462,12

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.142,00

SATIŞ: 3.222,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatları hafta sonuna hareketli başladı! 24 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.144,00

SATIŞ: 3.192,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatları hafta sonuna hareketli başladı! 24 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.028,39

SATIŞ: 3.089,99

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.530,00

SATIŞ: 1.576,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları hafta sonuna hareketli başladı! 24 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 770,00

SATIŞ: 788,00

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