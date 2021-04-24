SON DAKİKA | Altın fiyatları hafta sonuna hareketli başladı! 24 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Piyasaların kapalı olduğu hafta sonunun gelmesi ile birlikte altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Sabah saatleri itibarıyla sorgulanmaya başlanan alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Pandemi süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülen sarı metal hareketli grafik çizmeye devam ediyor. 24 Nisan bugün gram altın 478 liradan işlem görürken 22 ayar bilezik ise 431 liradan işlem görüyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 24 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Güncel rakamlar ile son dakika gelişmeleri!