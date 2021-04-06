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Haberler Galeri SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 6 Nisan Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 06.04.2021 06:44 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 11:04

| hareketlendi! 6 Nisan Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ile ilgili gelişmeleri haftanın ikinci işlem gününde de sorgulanmaya devam ediyor. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar bu noktada önem kazanırken bilindiği üzere özellikle koronavirüs salgını süresince sarı metal iyi bir yatırım aracı olarak görülmüş, görülmeye de devam etmektedir. Son zamanlarda yükselişe geçen ve hareketliliğini koruyan altın fiyatları bugün ne kadar? 6 Nisan Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeler…

SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 6 Nisan Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

! Haftanın ikinci işlem gününde sorgulamaları başladı. Bugün 22 ayar bilezik fiyatı 407 liradan işlem görürken cumhuriyet altını ise 2 bin 984 liradan işlem görmektedir. Alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken sarı metal bugün de yükseliş eğilimini sürdürüyor. Buna göre; 6 Nisan Salı 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın fiyatları son dakika gelişmeleri!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 6 NİSAN 2021 SALI

Altın fiyatları bugün de yukarı yönlü seyrine devam ediyor. Haftanın ikinci işlem gününde hareketlilik devam ederken canlı ve güncel rakamlar ile altın fiyatları şu şekilde;

SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 6 Nisan Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 407,56

SATIŞ: 437,32

ATA ALTIN

ALIŞ: 2.972,00

SATIŞ: 3.043,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 2.984,00

SATIŞ: 3.029,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 6 Nisan Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.880,72

SATIŞ: 2.937,61

SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 6 Nisan Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.455,00

SATIŞ: 1.490,00

SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! 6 Nisan Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 732,00

SATIŞ: 745,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 451,75

SATIŞ: 451,82

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