SON DAKİKA: Altın fiyatları için ters rüzgar! Uzman isimden FLAŞ altın yorum: Gözler ABD’ye çevrildi

ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞİN SEBEPLERİ

"Hem global gelişmeleri hem de yereldeki gelişmeleri özetlediğimizde altın fiyatları için bu hareketliliğin nedenini açıklayabiliriz. Bankacılık kriziyle başlayan süreçte, merkez bankaları süreci olumlu bir şekilde baskılayabildi. Bu pozitif bir gelişmeydi. Bunun yanında bu hafta altının fiyatlandığı noktalardan bir tanesi olan Amerika'dan, Avrupa'dan, İngiltere'den gelen veriler, yavaş yavaş ekonomik durgunluğa dair işaretler vermeye başladı. Özellikle istihdam piyasasının bozulduğunu görüyoruz. En son açıklanan tarım dışı istihdam verisi, Amerika'da her ne kadar işsizlik rakamlarının düşmüş olsa da bir miktar işsizlik probleminin başladığını bize gösteriyor. İmalat üretimi ve yeni siparişler tarafına baktığımızda bu tarafta da sıkıntılar var. Yani resesyon dönemleri için dedik ya, altın pozitif bir fiyatlama içerisine girer yılbaşından bu yana. Aslında resesyonu çok daha derinden hissedeceğimizi görüyoruz veriler açısından. Bir de OPEC'in kararı önemliydi bu hafta. Gelen kısıtlama haberiyle beraber Mayıs'tan itibaren, Temmuz'da da günlük 1.6 milyon varile ulaşabilecek bir kısıtlamadan bahsediyoruz. Bunu geçtiğimiz dönemde yaşamıştık. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında petrol fiyatlarının artması enflasyon sorununu tetikleyen unsurlardan biri olmuştu. Düşmeyen zaten yapışkan bir enflasyondan bahsediyoruz.

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