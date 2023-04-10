SON DAKİKA: Altın fiyatları için ters rüzgar! Uzman isimden FLAŞ altın yorum: Gözler ABD’ye çevrildi

Son dakika haberi...Ons altın son 13 ayın zirvesine yükselirken gram altın TL fiyatı da buradan aldığı destekle tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD'de yaşanan bankacılık krizi ve beraberinde artan resesyon endişeleriyle oluşan belirsizlik havası sonrası altın güvenli liman gömleğini tekrardan giyerken, ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamlarının açıklanmansıyla ons altın düşüşe geçti. Bunu gram altın takip etti. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasına girdi. Peki altın tekrardan bir alım fırsatı verecek mi? Gram altın yatırımcısı, düğün sezonu öncesi altın alacaklar nelere dikkat etmeli? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Temkinli olunmalı" diyerek uyardı ve tüm merak edilenleri cevapladı.