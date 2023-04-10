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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları için ters rüzgar! Uzman isimden FLAŞ altın yorum: Gözler ABD'ye çevrildi
Giriş Tarihi: 10.04.2023 11:07 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 11:38

SON DAKİKA: Altın fiyatları için ters rüzgar! Uzman isimden FLAŞ altın yorum: Gözler ABD'ye çevrildi

Son dakika haberi...Ons altın son 13 ayın zirvesine yükselirken gram altın TL fiyatı da buradan aldığı destekle tüm zamanların rekorunu kırdı. ABD'de yaşanan bankacılık krizi ve beraberinde artan resesyon endişeleriyle oluşan belirsizlik havası sonrası altın güvenli liman gömleğini tekrardan giyerken, ABD'de tarım dışı istihdam ve işsizlik rakamlarının açıklanmansıyla ons altın düşüşe geçti. Bunu gram altın takip etti. Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını en çok takip edilenler arasına girdi. Peki altın tekrardan bir alım fırsatı verecek mi? Gram altın yatırımcısı, düğün sezonu öncesi altın alacaklar nelere dikkat etmeli? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, "Temkinli olunmalı" diyerek uyardı ve tüm merak edilenleri cevapladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Altın fiyatları için ters rüzgar! Uzman isimden FLAŞ altın yorum: Gözler ABD’ye çevrildi

Son dakika haberleri...Altın gram fiyatı ons tarafından bulduğu destekle tüm zamanların rekorunu kırarken, piyasalarda artan belirsizlikler sonrası yatırımcıların güvenli limanı oldu. Altın fiyatları için Amerika'da yaşanan banka krizi sonrası bir artış gelmişti. Ancak geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisi sonrası ise altın fiyatları gevşedi. Gram altın yatırımcısı merak ediyor. Altın başka alım fırsatları verecek mi? Yükselişin sebepleri neler? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı, konu ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar:

SON DAKİKA: Altın fiyatları için ters rüzgar! Uzman isimden FLAŞ altın yorum: Gözler ABD’ye çevrildi

ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSELİŞİN SEBEPLERİ

"Hem global gelişmeleri hem de yereldeki gelişmeleri özetlediğimizde altın fiyatları için bu hareketliliğin nedenini açıklayabiliriz. Bankacılık kriziyle başlayan süreçte, merkez bankaları süreci olumlu bir şekilde baskılayabildi. Bu pozitif bir gelişmeydi. Bunun yanında bu hafta altının fiyatlandığı noktalardan bir tanesi olan Amerika'dan, Avrupa'dan, İngiltere'den gelen veriler, yavaş yavaş ekonomik durgunluğa dair işaretler vermeye başladı. Özellikle istihdam piyasasının bozulduğunu görüyoruz. En son açıklanan tarım dışı istihdam verisi, Amerika'da her ne kadar işsizlik rakamlarının düşmüş olsa da bir miktar işsizlik probleminin başladığını bize gösteriyor. İmalat üretimi ve yeni siparişler tarafına baktığımızda bu tarafta da sıkıntılar var. Yani resesyon dönemleri için dedik ya, altın pozitif bir fiyatlama içerisine girer yılbaşından bu yana. Aslında resesyonu çok daha derinden hissedeceğimizi görüyoruz veriler açısından. Bir de OPEC'in kararı önemliydi bu hafta. Gelen kısıtlama haberiyle beraber Mayıs'tan itibaren, Temmuz'da da günlük 1.6 milyon varile ulaşabilecek bir kısıtlamadan bahsediyoruz. Bunu geçtiğimiz dönemde yaşamıştık. Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında petrol fiyatlarının artması enflasyon sorununu tetikleyen unsurlardan biri olmuştu. Düşmeyen zaten yapışkan bir enflasyondan bahsediyoruz.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları için ters rüzgar! Uzman isimden FLAŞ altın yorum: Gözler ABD’ye çevrildi

ALTIN FİYATININ POZİTİF ETKİLENDİĞİ DURUMLAR

OPEC kararı ile beraber akıllara yeniden "Enflasyonist baskı devam eder mi? Enerji fiyatları artar mı? Gıda fiyatları artar mı?" diye soru işaretleri geldi bu hafta. Ve yine altının aslında pozitif etkilendiğini gözlemledik bu durumda. Bunlar altın fiyatlarının 2 bin dolar üstünde kalmasını sağlıyor diyebiliriz.

SON DAKİKA: Altın fiyatları için ters rüzgar! Uzman isimden FLAŞ altın yorum: Gözler ABD’ye çevrildi

MERKEZ BANKALARI DA ALTIN ALIM SATIMLARINA DEVAM EDİYOR

Bir de merkez bankası tarafı var. Dünya Altın Konseyi açıklama yaptı bu haftasonu itibarıyla. Bu yılın ilk iki ayında 125 bin tonluk bir alım gerçekleştirilmiş. Singapur, Türkiye, Rusya, Çin ve Hindistan başta olmak üzere merkez bankaları da altın alım satımlarına dolar karşısında devam ediyor.

SON DAKİKA: Altın fiyatları için ters rüzgar! Uzman isimden FLAŞ altın yorum: Gözler ABD’ye çevrildi

ALTIN PİYASALARINDAKİ ENDİŞELER

İki konu var. Bir tanesi resesyon. Dünyadaki bu sürecin merkez bankaları tarafından yönetilip yönetilemeyeceği durumu. Bir de dolar karşısında kendini korumak isteyen merkez bankalarının yapmış olduğu altın hamlesi. İki durumda altın fiyatlarını bu noktaya kadar pozitif etkiledi.

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