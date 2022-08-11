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Haberler Galeri SON DAKİKA: Altın fiyatları ivme kazandı! 11 Ağustos Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.08.2022 17:59 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 17:59

SON DAKİKA: Altın fiyatları ivme kazandı! 11 Ağustos Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği takibi başladı. Başta sabah saatleri olmak üzere hem gün içerisinde hem de akşam vakitlerinde altın fiyatı canlı rakamlar önem kazanıyor. Düğün sezonunun devam etmesi nedeniyle hediye amaçlı olarak kullanılan altın aynı zamanda iyi bir yatırım aracı olarak kabul ediliyor. Altın fiyatları anlık rakamlara bakıldığında yukarı yönlü ivme kazanmış durumda. Peki; 11 Ağustos 2022 cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri.

SON DAKİKA: Altın fiyatları ivme kazandı! 11 Ağustos Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri… Altın fiyatları 11 Ağustos Perşembe bugün hareketlendi. 22 ayar bilezik 944 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 1.695 liradan işlem görüyor. İnişli çıkışlı grafiği sebebiyle küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde yer alan altın ekonominin de merkezinde bulunuyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika gelişmeleri.

SON DAKİKA: Altın fiyatları ivme kazandı! 11 Ağustos Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 944,55

SATIŞ: 976,91

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.938,00

SATIŞ: 7.001,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları ivme kazandı! 11 Ağustos Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.919,00

SATIŞ: 7.024,00

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SON DAKİKA: Altın fiyatları ivme kazandı! 11 Ağustos Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.761,00

SATIŞ: 6.823,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.381,00

SATIŞ: 3.423,00

SON DAKİKA: Altın fiyatları ivme kazandı! 11 Ağustos Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.695,00

SATIŞ: 1.711,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 1.036,05

SATIŞ: 1.036,20

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