Giriş Tarihi: 11.08.2022 17:59 Güncelleme Tarihi: 11.08.2022 17:59

SON DAKİKA: Altın fiyatları ivme kazandı! 11 Ağustos Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Haftanın dördüncü işlem gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği takibi başladı. Başta sabah saatleri olmak üzere hem gün içerisinde hem de akşam vakitlerinde altın fiyatı canlı rakamlar önem kazanıyor. Düğün sezonunun devam etmesi nedeniyle hediye amaçlı olarak kullanılan altın aynı zamanda iyi bir yatırım aracı olarak kabul ediliyor. Altın fiyatları anlık rakamlara bakıldığında yukarı yönlü ivme kazanmış durumda. Peki; 11 Ağustos 2022 cumhuriyet, ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte son dakika gelişmeleri.