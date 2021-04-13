SON DAKİKA | Altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Nisan bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Piyasaların açık olduğu bugün 22 ayar bilezik fiyatı 408 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 723 liradan işlem görmektedir. Koronavirüs salgını süresince iyi bir yatırım aracı olarak görülen sarı metal alış ve satış fiyatları ise bu noktada önem kazanıyor. Bu kapsamda; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Nisan 2021 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Son dakika gelişmeler!